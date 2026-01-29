РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:43, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Выплаты надбавок к зарплате артистам балета пересмотрят в Казахстане

    Министерство культуры и информации Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа о специальных ежемесячных денежных выплат артистам балета организаций культуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    балет
    Фото: Минкультуры РК

    Документ предусматривает назначение надбавок к окладу в размере 60% от среднемесячной заработной платы артиста за последние три года.

    В министерстве пояснили, что расчет выплат будет проводиться на основании документально подтвержденных доходов.

    Для рассмотрения документов и принятия решений планируется создать специальную комиссию. В ее состав войдут руководители структурных подразделений уполномоченных и местных исполнительных органов, деятели балетного искусства, а также специалисты в сферах экономики, финансов и кадровой работы.

    В ведомстве подчеркнули, что работа комиссии должна обеспечить объективную оценку профессиональной деятельности артистов балета, а также правовую и финансовую корректность принимаемых решений, исключив субъективный подход.

    Принять участие в общественном обсуждении проекта приказа можно на портале «Открытые НПА» до 12 февраля. 

    Ранее сообщалось, что с 2022 по 2025 годы заработная плата отдельных категорий работников учреждений культуры увеличилась более чем в два раза. 

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Балет
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают