Выплаты надбавок к зарплате артистам балета пересмотрят в Казахстане

Документ предусматривает назначение надбавок к окладу в размере 60% от среднемесячной заработной платы артиста за последние три года.

В министерстве пояснили, что расчет выплат будет проводиться на основании документально подтвержденных доходов.

Для рассмотрения документов и принятия решений планируется создать специальную комиссию. В ее состав войдут руководители структурных подразделений уполномоченных и местных исполнительных органов, деятели балетного искусства, а также специалисты в сферах экономики, финансов и кадровой работы.

В ведомстве подчеркнули, что работа комиссии должна обеспечить объективную оценку профессиональной деятельности артистов балета, а также правовую и финансовую корректность принимаемых решений, исключив субъективный подход.

Принять участие в общественном обсуждении проекта приказа можно на портале «Открытые НПА» до 12 февраля.

Ранее сообщалось, что с 2022 по 2025 годы заработная плата отдельных категорий работников учреждений культуры увеличилась более чем в два раза.