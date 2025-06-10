Выплаты для матери погибших в ЗКО пяти детей законодательно не предусмотрены

— Семья получала пособие как многодетная и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В совокупности порядка 134 тысяч тенге в месяц, — сообщила Виктория Шегай.

По ее словам, для матери, потерявших детей, выплаты из республиканского бюджета законодательно не предусмотрены. Но сегодня семье осуществляется помощь за счет бюджета местных исполнительных органов и благотворителей.

Ранее сообщалось, что причины пожара, унёсшего жизни пятерых детей в Западно-Казахстанской области, до сих пор не установлены.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.