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    12:47, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Выплаты для матери погибших в ЗКО пяти детей законодательно не предусмотрены

    Вице-министра труда и социальной защиты РК Викторию Шегай на брифинге в Правительстве спросили о выплатах семье, которая потеряла пятерых детей при пожаре в ЗКО, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: МЧС РК

    — Семья получала пособие как многодетная и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В совокупности порядка 134 тысяч тенге в месяц, — сообщила Виктория Шегай.

    По ее словам, для матери, потерявших детей, выплаты из республиканского бюджета законодательно не предусмотрены. Но сегодня семье осуществляется помощь за счет бюджета местных исполнительных органов и благотворителей.

    Ранее сообщалось, что причины пожара, унёсшего жизни пятерых детей в Западно-Казахстанской области, до сих пор не установлены.

    По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Пожар Регионы Казахстана Дети Регионы Происшествия Западно-Казахстанская область
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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