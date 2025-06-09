Пять детей погибли в ЗКО: в доме не было противопожарного датчика

— По данному факту возбуждено уголовное дело, причины пожара изучаются. Сейчас невозможно назвать предварительную причину, так как рассматриваются несколько версий. Могу лишь сказать, что так как сейчас лето, версия о неисправности печи в доме не рассматривается, — сказал Канат Доспаев на пресс-конференции о ходе противопожарного сезона.

Также он пояснил, почему в доме, где произошла трагедия, не был установлен противопожарный датчик.

— Что касается этой семьи, то с 15 октября 2024 года они проживали в арендованном жилье. До этого они также жили в селе Жымпиты Сырымского района, но по другому адресу. В рамках профилактической работы с ними 14 сентября 2024 года проводились мероприятия по предотвращению пожаров, и на прежнем месте проживания был установлен противопожарный датчик. Однако на новом адресе датчика не было. После разъяснительной работы они переехали на другой адрес примерно через месяц, — отметил заместитель председателя комитета.

Главный специалист Комитета противопожарной службы МЧС Аспандияр Сапаргалиев заявил, что причиной отсутствия датчика по новому адресу стало то, что список не был обновлён своевременно.

— Списки малообеспеченных семей составляются совместно с местными исполнительными органами. Как только акиматы передают списки, по всем указанным адресам устанавливаются датчики. Если семья переехала с этого адреса, то установка датчика в новом доме откладывается до следующего года. То есть, на следующий год проводится инвентаризация на основе обновлённого графика, и в дома, где отсутствуют датчики, их устанавливают повторно. Список обновляется один раз в год, — пояснил Аспандияр Сапаргалиев.

Ранее сообщалось, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело.