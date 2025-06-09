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    17:07, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Пять детей погибли в ЗКО: в доме не было противопожарного датчика

    Заместитель председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Канат Доспаев заявил, что причины пожара, унёсшего жизни пятерых детей в Западно-Казахстанской области, до сих пор не установлены, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: МЧС РК

    — По данному факту возбуждено уголовное дело, причины пожара изучаются. Сейчас невозможно назвать предварительную причину, так как рассматриваются несколько версий. Могу лишь сказать, что так как сейчас лето, версия о неисправности печи в доме не рассматривается, — сказал Канат Доспаев на пресс-конференции о ходе противопожарного сезона.

    Также он пояснил, почему в доме, где произошла трагедия, не был установлен противопожарный датчик.

    — Что касается этой семьи, то с 15 октября 2024 года они проживали в арендованном жилье. До этого они также жили в селе Жымпиты Сырымского района, но по другому адресу. В рамках профилактической работы с ними 14 сентября 2024 года проводились мероприятия по предотвращению пожаров, и на прежнем месте проживания был установлен противопожарный датчик. Однако на новом адресе датчика не было. После разъяснительной работы они переехали на другой адрес примерно через месяц, — отметил заместитель председателя комитета.

    Главный специалист Комитета противопожарной службы МЧС Аспандияр Сапаргалиев заявил, что причиной отсутствия датчика по новому адресу стало то, что список не был обновлён своевременно.

    — Списки малообеспеченных семей составляются совместно с местными исполнительными органами. Как только акиматы передают списки, по всем указанным адресам устанавливаются датчики. Если семья переехала с этого адреса, то установка датчика в новом доме откладывается до следующего года. То есть, на следующий год проводится инвентаризация на основе обновлённого графика, и в дома, где отсутствуют датчики, их устанавливают повторно. Список обновляется один раз в год, — пояснил Аспандияр Сапаргалиев.

    Ранее сообщалось, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Пожар ЗКО Регионы Казахстана Дети Западно-Казахстанская область
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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