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VIP-терминал международного аэропорта начали сносить в Алматы

4 Ноября 2022, 17:36
VIP-терминал международного аэропорта начали сносить в Алматы
4 Ноября 2022, 17:36

VIP-терминал международного аэропорта начали сносить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе международного аэропорта Алматы сообщили, что здание переносят в другое место. Работы по переносу начались после проведения общественных обсуждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новое здание VIP-терминала будет стоять в 420 метрах юго-восточнее по улице Ахметова, туда перенесут ключевые элементы: витражи, элементы бельведера. По одной детали извлечены витражи и оконные рамы, вручную очищены от многочисленных слоев краски ключевые элементы фасада, чтобы снять копии элементов. Создан цифровой двойник здания.

Новый терминал должны закончить в первом квартале 2024 года, но так как проводилась международная экспертиза по оценке культурного наследия VIP-терминала и консультации с общественностью, дату окончания строительства перенесли на лето 2024 года», - проинформировали в пресс-службе международного аэропорта.

Весной этого года в акимате Алматы сообщили, что на территории строительства нового терминала международного аэропорта расположен памятник истории и культуры - здание аэропорта постройки 30-х годов XX века. Тогда стало известно, что объект перенесут на новый участок.

Летом представили дизайн здания нового терминала международного аэропорта Алматы. Новый терминал позволит повысить пропускную способность аэропорта мегаполиса в два раза.


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