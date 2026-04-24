Виновные в отравлении 52 человек в поезде понесут наказание — Минтранс

По словам Нурлана Сауранбаева, происшествие, в результате которого пострадали 52 человека, произошло в декабре 2025 года.

— Имела место договоренность с частным владельцем вагона. Внутри было холодно, в связи с чем была установлена система отопления, выделяющая углекислый газ. В настоящее время расследование находится на завершающей стадии, — отметил министр на брифинге в Сенате 24 апреля 2026 года.

Глава ведомства подчеркнул, что по данному факту зафиксированы нарушения, однако их необходимо юридически доказать в установленном порядке.

— Вагон снят с эксплуатации. Владельцы понесут соответствующее наказание, — добавил Сауранбаев.

Напомним, в декабре 2025 года 52 человека, включая детей, пострадали в результате отравления угарным газом по прибытию поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2.