    13:20, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Виновные в отравлении 52 человек в поезде понесут наказание — Минтранс

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев сообщил о ходе расследования инцидента с отравлением пассажиров в железнодорожном вагоне, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По словам Нурлана Сауранбаева, происшествие, в результате которого пострадали 52 человека, произошло в декабре 2025 года.

    — Имела место договоренность с частным владельцем вагона. Внутри было холодно, в связи с чем была установлена система отопления, выделяющая углекислый газ. В настоящее время расследование находится на завершающей стадии, — отметил министр на брифинге в Сенате 24 апреля 2026 года.

    Глава ведомства подчеркнул, что по данному факту зафиксированы нарушения, однако их необходимо юридически доказать в установленном порядке.

    — Вагон снят с эксплуатации. Владельцы понесут соответствующее наказание, — добавил Сауранбаев.

    Напомним, в декабре 2025 года 52 человека, включая детей, пострадали в результате отравления угарным газом по прибытию поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2.

    Адиль Саптаев
