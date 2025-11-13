Выносное причальное устройство на терминале КТК ввели в эксплуатацию после ремонта

В компании сообщили, что была проведена замена гидрокомпенсаторов трубной обвязки внешнего и внутреннего плавучих рукавов ВПУ.

После проведения гидростатических испытаний устройство вновь ввели в эксплуатацию.

Отмечается, что гидрокомпенсаторы являются важной частью конструкции: каждое выносное причальное устройство включает два таких элемента.

Ранее сообщалось, что КТК возобновил работу после 72-часовой плановой остановки нефтепровода. В этот период проводились плановые работы по регламентному техническому обслуживанию различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и Морского терминала. 72-часовые плановые остановки проводятся не более двух раз в год. КТК заблаговременно их планирует и согласовывает сроки со всеми грузоотправителями.

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в начале октября этого года отгрузили миллиардную тонну нефти с начала эксплуатации нефтепроводной системы. За этот период у выносных причальных устройств консорциума было принято 9 334 танкера.