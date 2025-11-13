РУ
    Выносное причальное устройство на терминале КТК ввели в эксплуатацию после ремонта

    На Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума завершены работы на выносном причальном устройстве ВПУ КТК-2, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КТК-К
    Фото: пресс-служба КТК

    В компании сообщили, что была проведена замена гидрокомпенсаторов трубной обвязки внешнего и внутреннего плавучих рукавов ВПУ.

    После проведения гидростатических испытаний устройство вновь ввели в эксплуатацию.

    Отмечается, что гидрокомпенсаторы являются важной частью конструкции: каждое выносное причальное устройство включает два таких элемента.

    Ранее сообщалось, что КТК возобновил работу после 72-часовой плановой остановки нефтепровода.  В этот период проводились плановые работы по регламентному техническому обслуживанию различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и Морского терминала. 72-часовые плановые остановки проводятся не более двух раз в год. КТК заблаговременно их планирует и согласовывает сроки со всеми грузоотправителями. 

    На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в начале октября этого года отгрузили миллиардную тонну нефти с начала эксплуатации нефтепроводной системы.  За этот период у выносных причальных устройств консорциума было принято 9 334 танкера.  

