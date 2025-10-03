КТК отгрузил миллиардную тонну нефти

За этот период у выносных причальных устройств консорциума было принято 9 334 танкера.

В компании отмечают, что для мировой энергетической отрасли КТК стал примером эффективного международного сотрудничества. Трубопроводная система «Тенгиз – Новороссийск» считается одним из самых рентабельных и надежных маршрутов доставки нефти из Каспийского региона на мировые рынки.

Ранее сообщалось, что выносное причальное устройство ВПУ-3 ввели в эксплуатацию после ремонта на морском терминале КТК. В настоящее время отгрузку нефти на танкеры на морском терминале КТК осуществляют два выносных причальных устройства – ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3.