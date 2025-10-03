РУ
    17:31, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    КТК отгрузил миллиардную тонну нефти

    На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) отгружена миллиардная тонна нефти с начала эксплуатации нефтепроводной системы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Морской терминал КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)
    Фото: cpc-online.ru

    За этот период у выносных причальных устройств консорциума было принято 9 334 танкера.

    В компании отмечают, что для мировой энергетической отрасли КТК стал примером эффективного международного сотрудничества. Трубопроводная система «Тенгиз – Новороссийск» считается одним из самых рентабельных и надежных маршрутов доставки нефти из Каспийского региона на мировые рынки.

    Ранее сообщалось, что выносное причальное устройство ВПУ-3 ввели в эксплуатацию после ремонта на морском терминале КТК. В настоящее время отгрузку нефти на танкеры на морском терминале КТК осуществляют два выносных причальных устройства – ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3.

     

     

    Транспорт Нефть Перевозки Каспийский трубопроводный консорциум
