Вымогали 10 млн тенге: в Астане разоблачены вооруженные группировки

В начале июня сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали участников трех организованных групп, причастных к вымогательствам и мошенническим действиям. Установлено, что они пытались реализовать противоправные схемы на территории столицы.

- В одном из эпизодов фигуранты угрожали применением оружия и вымогали у граждан до 10 миллионов тенге. В другом случае установлены факты систематического вымогательства денежных средств у предпринимателей на одном из городских рынков с целью установления теневого контроля над их деятельностью. В ходе следственных действий изъяты травматическое и холодное оружие, боеприпасы, а также документация микрофинансовых организаций, предположительно использовавшаяся в преступных схемах. Все подозреваемые задержаны. Проводится досудебное расследование, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось о ликвидации в Казахстане преступной группы, которая нелегально продавала персональные сведения граждан в интернет-пространстве.