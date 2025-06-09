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    13:37, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Вымогали 10 млн тенге: в Астане разоблачены вооруженные группировки

    Полиция пресекла деятельность нескольких преступных групп, прибывших в Астану из различных регионов страны с целью криминального обогащения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

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    Фото: кадр из видео

    В начале июня сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали участников трех организованных групп, причастных к вымогательствам и мошенническим действиям. Установлено, что они пытались реализовать противоправные схемы на территории столицы.

    - В одном из эпизодов фигуранты угрожали применением оружия и вымогали у граждан до 10 миллионов тенге. В другом случае установлены факты систематического вымогательства денежных средств у предпринимателей на одном из городских рынков с целью установления теневого контроля над их деятельностью. В ходе следственных действий изъяты травматическое и холодное оружие, боеприпасы, а также документация микрофинансовых организаций, предположительно использовавшаяся в преступных схемах. Все подозреваемые задержаны. Проводится досудебное расследование, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

    Ранее сообщалось о ликвидации в Казахстане преступной группы, которая нелегально продавала персональные сведения граждан в интернет-пространстве.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Борьба с преступностью Астана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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