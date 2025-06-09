Продавали персональные данные: в Казахстане ликвидирована преступная группа
В Казахстане ликвидирована преступная группа, осуществлявшая нелегальную продажу персональных сведений граждан в интернет-пространстве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Операция была проведена департаментом по противодействию киберпреступности МВД совместно с КНБ.
- Сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала. Пять фигурантов арестованы. В ходе обыска, в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники, - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
Возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 (неправомерный доступ к информации), 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных), а также 211 части 3 УК (неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа).
- Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается, - отметил Жандос Сүйінбай.
Ранее сообщалось о ликвидации преступной группировки, которая действовала в шести регионах Казахстана.