Силовой бизнес: преступную группировку обезвредили в шести регионах Казахстана

— Установлено, что криминальные элементы с целью получения полного контроля над объектами малого и среднего бизнеса применяли в отношении руководителей и персонала увеселительных заведений неправомерные действия, оказывая на них физическое и моральное давление. В последующем захватывали объекты предпринимательства, где осуществляли «безопасность», — говорится в сообщении.

Задержания фигурантов проводились в Алматы, Жетысуской, Туркестанской, Магистауской, Жамбылской и Алматинской областях. Всего задержано 20 участников преступной группы. Проведено более 40 обысковых мероприятий, изъято семь единиц огнестрельного оружия, в том числе три обреза, пистолет Макарова, автомат Калашникова и более 100 боеприпасов.

Возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве, похищении людей, хулиганстве и участии в ОПГ. Проверяется их причастность к другим преступлениям. МВД заявляет, что любое давление на бизнес будет пресекаться.

Ранее в Карагандинской области задержали две преступные группы.