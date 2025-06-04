РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:08, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Силовой бизнес: преступную группировку обезвредили в шести регионах Казахстана

    В Алматы сотрудники полиции и КНБ при поддержке прокуратуры пресекли деятельность охранной фирмы, связанной с преступным миром, передает агентство Kazinform со ссылкой на polisia.kz.

    "Силовой бизнес: преступную группировку обезвредили в шести регионах
    Кадр из видео

    — Установлено, что криминальные элементы с целью получения полного контроля над объектами малого и среднего бизнеса применяли в отношении руководителей и персонала увеселительных заведений неправомерные действия, оказывая на них физическое и моральное давление. В последующем захватывали объекты предпринимательства, где осуществляли «безопасность», — говорится в сообщении.

    Задержания фигурантов проводились в Алматы, Жетысуской, Туркестанской, Магистауской, Жамбылской и Алматинской областях. Всего задержано 20 участников преступной группы. Проведено более 40 обысковых мероприятий, изъято семь единиц огнестрельного оружия, в том числе три обреза, пистолет Макарова, автомат Калашникова и более 100 боеприпасов.

    Возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве, похищении людей, хулиганстве и участии в ОПГ. Проверяется их причастность к другим преступлениям. МВД заявляет, что любое давление на бизнес будет пресекаться.

    Ранее в Карагандинской области задержали две преступные группы.

    Теги:
    Борьба с преступностью КНБ Алматы ОПГ
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают