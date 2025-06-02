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    16:00, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Хищение ГСМ и драгметалла: в Карагандинской области задержали две преступные группы

    Полиция Карагандинской области пресекла деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся хищением горюче-смазочных материалов, запасных частей для спецтехники и незаконным оборотом драгоценных металлов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадры из видео МВД РК

    Обе преступные группы орудовали на территории крупных горнодобывающих предприятий Карагандинской области. 

    — 14 мая в Карагандинской области сотрудниками УБОП проведена спецоперация по задержанию преступной группы, участники которой на системной основе занимались хищением ТМЦ и горюче-смазочных материалов с крупного предприятия в сфере добычи и переработки свинцово-цинковой руды. Установлено, что несколько работников указанного предприятия в сговоре с охранниками в течение нескольких месяцев осуществляли хищения, впоследствии реализовывая похищенное в нелегальный пункт приема, — сообщили в МВД РК.

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    Фото: кадры из видео МВД РК

    В результате проведенных мероприятий 18 фигурантов задержаны с поличным. В ходе обыска было изъято ГСМ, а также большое количество товарно-материальных ценностей, включая металлоизделия и запасные части на автотехнику. Так же выяснилось, что злоумышленники были вооружены.

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    Фото: кадры из видео МВД РК

    — В ходе обысков изъято пять незарегистрированных ружей, в том числе обрез и нарезной карабин, а также травматическое оружие и боеприпасы, — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс. 

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    Фото: кадры из видео МВД РК

    Спустя неделю, 21 мая стражам порядка удалось задержать еще одну группировку, которые занимались незаконным оборотом драгоценных металлов.

    — В ходе обысковых мероприятий изъято около 17 тонн медного концентрата, оборудование, используемое при переработке руды, различная документация и деньги. По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. Работа в данном направлении продолжается, — добавил Куандык Алпыс. 

    Ранее сообщалось, что в РК из России был экстрадирован подозреваемый в участии в транснациональной ОПГ. 

    Теги:
    Полиция Борьба с преступностью Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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