Хищение ГСМ и драгметалла: в Карагандинской области задержали две преступные группы

Обе преступные группы орудовали на территории крупных горнодобывающих предприятий Карагандинской области.

— 14 мая в Карагандинской области сотрудниками УБОП проведена спецоперация по задержанию преступной группы, участники которой на системной основе занимались хищением ТМЦ и горюче-смазочных материалов с крупного предприятия в сфере добычи и переработки свинцово-цинковой руды. Установлено, что несколько работников указанного предприятия в сговоре с охранниками в течение нескольких месяцев осуществляли хищения, впоследствии реализовывая похищенное в нелегальный пункт приема, — сообщили в МВД РК.

Фото: кадры из видео МВД РК

В результате проведенных мероприятий 18 фигурантов задержаны с поличным. В ходе обыска было изъято ГСМ, а также большое количество товарно-материальных ценностей, включая металлоизделия и запасные части на автотехнику. Так же выяснилось, что злоумышленники были вооружены.

Фото: кадры из видео МВД РК

— В ходе обысков изъято пять незарегистрированных ружей, в том числе обрез и нарезной карабин, а также травматическое оружие и боеприпасы, — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Фото: кадры из видео МВД РК

Спустя неделю, 21 мая стражам порядка удалось задержать еще одну группировку, которые занимались незаконным оборотом драгоценных металлов.

— В ходе обысковых мероприятий изъято около 17 тонн медного концентрата, оборудование, используемое при переработке руды, различная документация и деньги. По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. Работа в данном направлении продолжается, — добавил Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось, что в РК из России был экстрадирован подозреваемый в участии в транснациональной ОПГ.