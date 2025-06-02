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    09:50, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Подозреваемый в участии в транснациональной ОПГ экстрадирован в РК из России

    Генпрокуратура экстрадировала из России казахстанца за участие в ОПГ, наркоторговлю и контрабанду, передает агентство Kazinform.

    Подозреваемый в участии в транснациональной ОПГ экстрадирован в РК из России
    Кадр из видео

    В 2003 году он был вовлечен в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия.

    Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиковдругим участникам преступного сообщества для дальнейшего сбыта.

    В ходе спецопераций, проведенных в 2003 году в Кызылординской и Карагандинской областях, часть преступников были задержаны, при этом у них изъято 35 кг героина и 28 кг опия.

    В последующем они были осуждены, а подозреваемый от правоохранительных органов смог скрыться, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

    Спустя 20 лет нахождения в розыске, в декабре прошлого года он задержан в Самарской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

    В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.

    Теги:
    Наркотики Генпрокуратура Контрабанда Россия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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