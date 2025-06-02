Подозреваемый в участии в транснациональной ОПГ экстрадирован в РК из России

В 2003 году он был вовлечен в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия.

Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиковдругим участникам преступного сообщества для дальнейшего сбыта.

В ходе спецопераций, проведенных в 2003 году в Кызылординской и Карагандинской областях, часть преступников были задержаны, при этом у них изъято 35 кг героина и 28 кг опия.

В последующем они были осуждены, а подозреваемый от правоохранительных органов смог скрыться, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Спустя 20 лет нахождения в розыске, в декабре прошлого года он задержан в Самарской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.