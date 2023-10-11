Вылетевший из Шымкента самолет с гуманитарным грузом приземлился в Герате

Самолет с первой партией гуманитарной помощи от народа Казахстана населению запада Афганистана, пострадавшему от землетрясения, приземлился в аэропорту города Герата, передает агентство агентство Kazinform.

Экипаж Y8F200W из 8 офицеров и сержантов, преодолев в воздухе 1300 км, доставил гуманитарный груз: 70 палаток, медикаменты общей массой более 6 тонн из Астаны, Алматы, Шымкента. Медикаменты были собраны по списку, представленному афганской стороной. В частности, это жаропонижающие азитромицин, ибупрофен, цефтазидим, парацетамол, противовоспалительные препараты и антибиотики.

Фото: Kazinform

– Миротворческая миссия по доставке гуманитарной помощи для жителей, которые пострадали в ходе землетрясения, исполнена. Это наш не первый опыт по перевозке подобных грузов. До этого Авиация Национальной гвардии доставляла гуманитарный груз в страны дальнего зарубежья – два раза в Сирию и четыре раза в Турцию, где, как вы помните, в феврале текущего года также произошли разрушительные землетрясения. Нынешний полет до Герата занял около трех часов. Поставленная задача нами выполнена успешно – гуманитарный груз был доставлен, – доложил командир воздушного судна Курмангали Топанов.

Гуманитарный груз приняла группа во главе с генеральным директором Департамента гражданских аэропортов Афганистана, членом штаба по борьбе с последствиями землетрясения Гарвал Абдул Саттаром. Член штаба говорит, что Казахстан доставил помощь третьим, после Ирана и Турции.

Фото: Kazinform

- Во-первых, мы благодарим народ Казахстана, Президента господина Касым-Жомарта Токаева, протянувшего нам руку помощи в это трудное время. После приемки груза специальная комиссия обсудит и решит, куда он будет направлен. Сейчас мы хороним погибших, оказываем первую помощь пострадавшим. Если появятся еще пострадавшие, мы готовы помочь и им. Потому что сегодня утром в 05:00 на территории, где работают казахстанские спасатели, произошло еще одно землетрясение. Еще раз благодарим народ Казахстана за оказание помощи в такое трудное время, – сказал представитель штаба.

Представитель штаба по борьбе с последствиями землетрясения Гарвал Абдул Саттар говорит, что жителям 13 населенных пунктов в провинции Герат, превратившихся в развалины, все еще требуются палатки и медицинские изделия, лекарства.

Фото: Kazinform

Напомним, 7 октября в провинции Герат на западе Афганистана от последствий землетрясения силой 6,3 балла погибли 2 053 человека, более 9 тысяч человек получили травмы. В гуманитарную помощь входят продовольствие, палатки, медикаменты, одежда и другие необходимые вещи. Часть груза будет доставлена по воздуху, другая часть по железной дороге.

Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, от землетрясения в Афганистане граждане Казахстана не пострадали.

Ранее сообщалось, что группировка сил и средств МЧС Казахстана, направленная в Афганистан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сразу по прибытию в провинцию Герат, несмотря на ночное время, приступила к проведению поисково-спасательных работ.