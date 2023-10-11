Казахстанские спасатели приступили к работе в Афганистане

Группировка сил и средств МЧС Казахстана, направленная в Афганистан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сразу по прибытию в провинцию Герат, несмотря на ночное время, приступила к проведению поисково-спасательных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

- Для казахстанских спасателей район работы определен в местности Наиброфи, находящейся в 25-30 км от города Герат. Стоит отметить, что указанный участок назван властями самым сложным. Именно здесь насчитывается большое количество пропавших без вести, - говорится в сообщении МЧС.

Власти Герата выразили благодарность за оперативность и поражены настроем казахстанских спасателей, которые намереваются работать в круглосуточном режиме.

Фото: Алихан Сариев

Напомним, 10 октября, группировка сил и средств МЧС Казахстана в количестве 45 человек была направлена в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Кроме того, 11 октября направлена первая часть гуманитарного груза.