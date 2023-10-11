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    11:19, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские спасатели приступили к работе в Афганистане

    спасатели, МЧС, Афганистан
    Фото: Алихан Сариев/ пресс-служба МЧС РК

    Группировка сил и средств МЧС Казахстана, направленная в Афганистан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сразу по прибытию в провинцию Герат, несмотря на ночное время, приступила к проведению поисково-спасательных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    - Для казахстанских спасателей район работы определен в местности Наиброфи, находящейся в 25-30 км от города Герат. Стоит отметить, что указанный участок назван властями самым сложным. Именно здесь насчитывается большое количество пропавших без вести, - говорится в сообщении МЧС.

    Власти Герата выразили благодарность за оперативность и поражены настроем казахстанских спасателей, которые намереваются работать в круглосуточном режиме.

    МЧС Афганистан
    Фото: Алихан Сариев

    Напомним, 10 октября, группировка сил и средств МЧС Казахстана в количестве 45 человек была направлена в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

    Кроме того, 11 октября направлена первая часть гуманитарного груза.

     

    Теги:
    МЧС Международная деятельность РК Землетрясение Афганистан
    Арман Сулейменов
    Автор
    Арман Сулейменов
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