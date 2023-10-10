РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:25, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан

    спасатели Афганистан
    Фото: МЧС РК

    Спасатели МЧС Казахстана направлены в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям для проведения поисково-спасательных работ сформировало группировку сил и средств в количестве 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф. Это опытные сотрудники с многолетним богатым опытом в спасательных операциях. Ряд спасателей и медиков принимал участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в текущем году.

    Группа укомплектована необходимым оборудованием. Возглавляет группу исполняющий обязанности председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Республики Казахстан Уларбек Абыкеев, сообщили в ведомстве.

    Теги:
    МЧС Спасение Международная деятельность РК Казахстан Афганистан
    Арман Сулейменов
    Автор
    Арман Сулейменов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!