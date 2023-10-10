Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан

Спасатели МЧС Казахстана направлены в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Соответствующее поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Министерство по чрезвычайным ситуациям для проведения поисково-спасательных работ сформировало группировку сил и средств в количестве 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф. Это опытные сотрудники с многолетним богатым опытом в спасательных операциях. Ряд спасателей и медиков принимал участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в текущем году.

Группа укомплектована необходимым оборудованием. Возглавляет группу исполняющий обязанности председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Республики Казахстан Уларбек Абыкеев, сообщили в ведомстве.