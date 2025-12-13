Выкупят ли дома у жителей возле строящегося моста в Таразе

Символическую капсулу моста заложили еще в марте, в июне жителям близлежащих домов представили проект будущего объекта и рассказали подробности и примерно тогда же на строительной площадке загудела спецтехника.

Еще в тот момент у жителей нечетной стороны проспекта Абая возник вопрос — почему выкупили все дома, кроме этой линии. Акимат сразу ответил, что по проекту была необходимость выкупить постройки с другой стороны железнодорожной линии, а также четную сторону улицы — там шли инженерные коммуникации, которые было необходимо передвинуть дальше от моста.

Фото: Алексей Поляков

Подрядчики представили план застройки, из которого становится ясно, что по замыслу архитектора, после сноса первой линии домов вторая линия выйдет примерно в ту же плоскость, что и нечетная сторона улицы Абая. То есть для этих домов тоже предусмотрен такой же отступ, нормальные тротуары и подъездная дорога. Поэтому выкупать вторую половину улицы в рамках проекта не требовалось.

На встрече с местными жителями, отвечая на вопросы людей, аким города Бахытжан Орынбеков успокоил их и отметил, что для их удобства будут созданы все условия.

По заверениям заместителя руководителя подрядной организации ТОО «Казахдорстрой» Куаныша Альмухамбетова, пространства для нормальной жизни им хватит.

— От заборов домов будет предусмотрен отступ в два-три метра. Позже здесь появится полноценная подъездная дорога, еще один тротуар, и только после этого начнется сам мост, — сказал он.

Фото: Алексей Поляков

Однако спустя полгода, когда возвелась высокая бетонная стена, стало понятно, что для широкой дороги и еще одного тротуара вдоль самого моста места совсем не хватает. Это стало заметно, когда закончился первый этап строительства, во время которого был доступен только тротуар вдоль домов — дальше стоял забор, обеспечивавший безопасность при строительстве опоры моста с этой стороны улицы. Вместо обещанных двух тротуаров и просторной подъездной дороги места едва хватило на односторонку и узкий тротуар, на который водители вынуждены заезжать при движении по улице.

— Мы не получили нормальную дорогу, вместо этого сделали насыпь для автомобилей. Она осыпается на тротуар, везде грязь. Сейчас уровень дороги гораздо выше тротуара и наших домов, как только пойдут обильные осадки вся вода потечет к нам во дворы и начнет подтапливать дома. Но уже сейчас здесь просто небезопасно передвигаться — автомобильное движение ограничили с одной стороны, но машины все равно ездят в оба направления, чтобы разъехаться на этой узкой дороге им приходится съезжать на тротуар, а у нас здесь дети ходят, — рассказывает местная жительница Шохида Токсанбаева.

На проезд был установлен дорожный знак 3.2 «Движение запрещено», который разрешает въезд местным жителям, но строго запрещает его всем другим. На жалобы людей полиция отреагировала, поставили дежурить патрульных. Однако они, по словам жильцов, постоят пол дня и уезжают, после чего дорога снова превращается в двустороннюю езду с препятствиями.

На наш запрос в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города ответили, что согласно проектной документации расстояние от подпорной стены до границ домов составляет шесть-семь метров. Что вполне соответствует существующим противопожарным нормам, согласно которым расстояние между постройками должно быть от шести до 15 метров. Пусть по самому минимальному порогу, но все же соответствует. Куда правда девался обещанный еще один тротуар, никто ответа дать не может.

Фото: Алексей Поляков

Одной из возможных причин отказа от покупки домов, жители видят в их планировке — участки здесь большие и вытянутые в направлении противоположном мосту. То есть, выкупая территорию под строительство будут задействованы максимум 10-15 метров, а еще 70-80 метров участка останутся пустыми.

— Мы предлагали на встрече с акимом района отдать эти территории под строительство аллеи или парка, может быть открыть бизнес объекты. В нашем районе нет ни одной детской площадки или футбольного поля — вот отличная возможность их построить в самом сердце района, но, наше предложение осталось без ответа, — говорит жительница Екатерина Фоос.

Также люди рассказали, что из-за узкого проезда опасаются за свои жизни и по другим причинам.

— Недавно к нам заехал грузовик, из-за своего веса он застрял в насыпной дороге. Выезжал долго и с трудом, загородил весь проход, как нам здесь жить? Если понадобится вызвать скорую или пожарную к нам же не проехать, одна лишняя машина сразу же создает затор. Здесь живет много пенсионеров, но к ним даже дети в гости приехать нормально не могут, потому что, оставляя машину возле дома уже создают опасность затора. Недавно соседка сломала ногу, так чтобы ей помочь ее пришлось нести больше сотни метров, чтобы посадить в карету скорой помощи. К нам сюда уже сейчас не ездят ни обычные таксисты, ни инватакси, — добавила она.

Так как подпорная стена уже установлена, ее передвинуть никто не сможет даже на метр, но обещанных удобств люди ждать не намерены и требуют только одного — выкупить их дома.

Фото: Алексей Поляков

Однако сотрудники акимата, которые уже много раз выходили на встречу с негодующими жильцами, только разводят руками.

— Утвержденные законные и подзаконные акты РК являются обязательными для исполнения и строгого соблюдения. Акимат является местным исполнительным органом, не законодательным. Проект «магистральный путепровод общегородского значения» по улице Абая был разработан и утвержден в соответствии со всеми необходимыми нормами и снипами. Иначе проект не прошел бы госэкспертизы. В случае, если у жителей есть сомнения законности касательно самого проекта и государственных экспертиз по нему, тогда жители вполне могут воспользоваться своим конституционным правом и обратиться в суд. Либо через депутатов, нужно вносить изменения и дополнения в утвержденные нормы и стандарты, — прокомментировала ситуацию аким района Жибек жолы Карлыгаш Аралбекова.

Аналогичный ответ на этот вопрос дал и аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в Астане. Однако жители в суд идти не хотят — боятся, что суд почти гарантированно окажется на стороне властей.

Любопытно, что еще в августе на запрос одной из жительниц в e-Otinish по данному вопросу был дан противоположный ответ. Руководитель отдела ЖКХ Габит Алтаев, отвечая на запрос №ЖТ-2025-02541574/1/1 не был столь категоричен.

— В настоящее время рассматривается вопрос касательно выкупа домов возле вышеуказанного объекта, — ответил он.

Однако заместитель акима города Нурсултан Исабеков однозначно опроверг такую возможность.

— В настоящее время для выкупа домов нет оснований. Недовольство жителей понять можно — временные неудобства всегда неприятны. Но в данное время такой вопрос не рассматривается. Проект готов и прошел госэкспертизу. В 2027 году мы хотим реализовать проект съезда и благоустройства данного участка. Озеленение и строительные работы начнутся уже в конце 2026 года, после того как достроится мост. Мы обязательно приведем все в порядок — сделаем как положено тротуары, дорогу и освещение, — сказал он.

Исабеков также опроверг слухи о нехватке денег в бюджете и возможной заморозке проекта.

— На следующий год мы уже запланировали 12 миллиардов тенге на строительные работы. Деньги есть, и по плану мы закончим в срок — до конца 2026 года, — подытожил он.

Жители улицы Абая намерены и дальше просить о помощи — приглашать депутатов, журналистов, общественников.

