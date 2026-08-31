VII Всемирные игры кочевников пройдут в Татарстане в 2028 году

Об этом сообщил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Садыр Жапаров в своей речи отметил, что из Российской Федерации поступило официальное письмо о готовности провести в 2028 году VII Игры кочевников в Татарстане.

— Выражаю благодарность за это Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Мы готовы оказать российской стороне всестороннюю поддержку в проведении этого международного мероприятия на высоком уровне, — сказал Президент Кыргызстана.

Фото: пресс-служба президента КР

Напомним, в столице Кыргызстана на новом стадионе «Бишкек Арена» проходит торжественная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников с участием глав государств, в том числе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, руководителей ряда международных организаций, прибывших для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Более 150 спортсменов из Казахстана по 20 видам спорта примут участие в VI Всемирных играх кочевников.