Выход из тени: 66 тысяч самозанятых в Казахстане легализовали деятельность
За первые 10 дней января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан 66 тысяч физических лиц легализовали свою деятельность и начали работать в статусе самозанятых, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов.
— Ранее эти граждане осуществляли деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя, теперь они стали новыми субъектами самозанятости и работают легально и без лишних административных процедур. Такой результат стал возможен благодаря введению специального налогового режима для самозанятых, который начал действовать с 1 января 2026 года, — отметили в Комитете государственных доходов.
Это простой и удобный режим налогообложения для физических лиц, которые работают самостоятельно и получают доход от личного труда.
Режим предназначен для тех, кто:
- не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель;
- не использует наемных работников;
- занимается видами деятельности, разрешенным постановлением Правительства Республики Казахстан (постановление № 994 от 21 ноября 2025 года);
- получает доход не более 300 МРП в месяц (в 2026 году — около 1,3 млн тенге).
Основные преимущества режима
Самозанятые:
- не обязаны регистрироваться как ИП;
- не платят подоходный налог (ставка ИПН — 0%);
- уплачивают социальные платежи всего 4% от дохода, в том числе 1% — ОПВ, 1% — ОПВР, 1% — социальные отчисления, 1% — ОСМС;
- освобождены от сдачи налоговой отчетности;
- работают через мобильное приложение «e-Salyq Business», где формируются чеки (без применения ККМ) и автоматически рассчитываются социальные платежи;
- при работе через интернет-платформы чеки и социальные платежи формируются, удерживаются и перечисляются оператором платформы.
Дополнительно:
- не требуется подавать уведомление о применении режима;
- датой начала режима считается момент формирования первого чека в приложении.
