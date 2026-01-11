Выход из тени: 66 тысяч самозанятых в Казахстане легализовали деятельность

— Ранее эти граждане осуществляли деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя, теперь они стали новыми субъектами самозанятости и работают легально и без лишних административных процедур. Такой результат стал возможен благодаря введению специального налогового режима для самозанятых, который начал действовать с 1 января 2026 года, — отметили в Комитете государственных доходов.

Это простой и удобный режим налогообложения для физических лиц, которые работают самостоятельно и получают доход от личного труда.

Режим предназначен для тех, кто:

не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель;

не использует наемных работников;

занимается видами деятельности, разрешенным постановлением Правительства Республики Казахстан (постановление № 994 от 21 ноября 2025 года);

получает доход не более 300 МРП в месяц (в 2026 году — около 1,3 млн тенге).

Основные преимущества режима

Самозанятые:

не обязаны регистрироваться как ИП;

не платят подоходный налог (ставка ИПН — 0%);

уплачивают социальные платежи всего 4% от дохода, в том числе 1% — ОПВ, 1% — ОПВР, 1% — социальные отчисления, 1% — ОСМС;

освобождены от сдачи налоговой отчетности;

работают через мобильное приложение «e-Salyq Business», где формируются чеки (без применения ККМ) и автоматически рассчитываются социальные платежи;

при работе через интернет-платформы чеки и социальные платежи формируются, удерживаются и перечисляются оператором платформы.

Дополнительно:

не требуется подавать уведомление о применении режима;

датой начала режима считается момент формирования первого чека в приложении.

Ранее КГД ответил на частые налоговые вопросы казахстанцев.