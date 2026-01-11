РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:33, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Выход из тени: 66 тысяч самозанятых в Казахстане легализовали деятельность

    За первые 10 дней января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан 66 тысяч физических лиц легализовали свою деятельность и начали работать в статусе самозанятых, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов.

    налоги
    Фото: freepik.com

    — Ранее эти граждане осуществляли деятельность без регистрации индивидуального предпринимателя, теперь они стали новыми субъектами самозанятости и работают легально и без лишних административных процедур. Такой результат стал возможен благодаря введению специального налогового режима для самозанятых, который начал действовать с 1 января 2026 года, — отметили в Комитете государственных доходов.

    Это простой и удобный режим налогообложения для физических лиц, которые работают самостоятельно и получают доход от личного труда.

    Режим предназначен для тех, кто:

    • не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель;
    • не использует наемных работников;
    • занимается видами деятельности, разрешенным постановлением Правительства Республики Казахстан (постановление № 994 от 21 ноября 2025 года);
    • получает доход не более 300 МРП в месяц (в 2026 году — около 1,3 млн тенге).

    Основные преимущества режима

    Самозанятые:

    • не обязаны регистрироваться как ИП;
    • не платят подоходный налог (ставка ИПН — 0%);
    • уплачивают социальные платежи всего 4% от дохода, в том числе 1% — ОПВ, 1% — ОПВР, 1% — социальные отчисления, 1% — ОСМС;
    • освобождены от сдачи налоговой отчетности;
    • работают через мобильное приложение «e-Salyq Business», где формируются чеки (без применения ККМ) и автоматически рассчитываются социальные платежи;
    • при работе через интернет-платформы чеки и социальные платежи формируются, удерживаются и перечисляются оператором платформы.

    Дополнительно:

    • не требуется подавать уведомление о применении режима;
    • датой начала режима считается момент формирования первого чека в приложении.

    Ранее КГД ответил на частые налоговые вопросы казахстанцев.

    Теги:
    Малый и средний бизнес Минфин РК КГД Налоги Налоговый кодекс
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
