РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:17, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Продажа жилья, «упрощенка» и НДС: КГД ответил на частые налоговые вопросы казахстанцев

    В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК разъяснили топ-три налоговые ситуации, которые интересуют казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Налоговый кодекс, бизнес, деньги
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    — Хочу продать квартиру в 2026 году, которую приобрел в 2025 году в связи с расширением, реализация будет спустя ровно год, будет ли возникать какое-либо обязательство по налогам?

    — В случае реализации недвижимости, которая приобретена и зарегистрирована в 2025 году и реализуется спустя год и более с даты государственной регистрации, доход от прироста стоимости не возникает, изменения коснулись объектов недвижимости, регистрация по которым производится после 1 января 2026 года. Следовательно, при регистрации права собственности, произведенной после 1 января 2026 года, учитывается период владения два года.

    — В Постановлении правительства по видам деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, наш ОКЭД отсутствует, означает ли это, что мы сможем работать по упрощенной декларации?

    — Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе применять индивидуальные предприниматели и юридические лица — резиденты Республики Казахстан, осуществляющие виды деятельности, не включенные в определенный правительством от 14 ноября 2025 года № 970 перечень видов деятельности, по которым запрещается применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. Таким образом, при отсутствии вашего вида деятельности в вышеуказанном постановлении правительства, а также при соблюдении условий применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации, вы вправе применять данный режим налогообложения.

    — Какой порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС в 2026 году?

    — Предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер МРП: (4325 × 10 000 = 43 250 000 тенге).

    Ранее казахстанцам напомнили сроки уплаты налогов в январе.

    Теги:
    Минфин РК Казахстанцы Налоги Налоговый кодекс
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают