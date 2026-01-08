Продажа жилья, «упрощенка» и НДС: КГД ответил на частые налоговые вопросы казахстанцев

— Хочу продать квартиру в 2026 году, которую приобрел в 2025 году в связи с расширением, реализация будет спустя ровно год, будет ли возникать какое-либо обязательство по налогам?

— В случае реализации недвижимости, которая приобретена и зарегистрирована в 2025 году и реализуется спустя год и более с даты государственной регистрации, доход от прироста стоимости не возникает, изменения коснулись объектов недвижимости, регистрация по которым производится после 1 января 2026 года. Следовательно, при регистрации права собственности, произведенной после 1 января 2026 года, учитывается период владения два года.

— В Постановлении правительства по видам деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации, наш ОКЭД отсутствует, означает ли это, что мы сможем работать по упрощенной декларации?

— Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе применять индивидуальные предприниматели и юридические лица — резиденты Республики Казахстан, осуществляющие виды деятельности, не включенные в определенный правительством от 14 ноября 2025 года № 970 перечень видов деятельности, по которым запрещается применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. Таким образом, при отсутствии вашего вида деятельности в вышеуказанном постановлении правительства, а также при соблюдении условий применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации, вы вправе применять данный режим налогообложения.

— Какой порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС в 2026 году?

— Предельный порог оборота для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость составляет 10 000-кратный размер МРП: (4325 × 10 000 = 43 250 000 тенге).

Ранее казахстанцам напомнили сроки уплаты налогов в январе.