Выговоры получили акимы района и села за подтопления в Жамбылской области
Продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления склоновыми стоками в селе Жасоркен Жамбылского района, передает корреспондент агентства Kazinform.
На сегодняшний день в селе завершили откачку воды с улиц и дворов. В работах по ликвидации последствий стихии участвуют более 270 человек, задействовано 45 единиц техники, 22 мотопомпы и один БПЛА.
Для предотвращения возможных подтоплений на участке от гор до канала Беларык сооружена дренажная система протяженностью 2,5 километра и вместимостью один кубический метр.
По информации пресс-службы акима Жамбылской области, глава региона Ербол Карашукеев осмотрел подтопленные дворы, улицы, поговорил с жителями и поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь пострадавшим домам, а также оперативно расчистить арыки на территории села.
— За несвоевременное проведение противоселевых мероприятий, не оперативное реагирование на происшествие и не предоставление достоверной информации районный акимат подвергся критике. Акиму района объявлен строгий выговор, его заместителю — предупреждение о неполном соответствии, акиму села — строгий выговор, — отметили в ведомстве.
Жители Жасоркена уже бесперебойно получают электроэнергию и газ. До объявления результатов проверки качества питьевой воды сельчане обеспечиваются привозной. Учащиеся средней школы имени М. Ауэзова, пострадавшей от подтопления, были переведены на дистанционный формат, но теперь школа готова принять детей.
Село Жасоркен расположено в юго-восточной части Жамбылского района, на правом берегу реки Талас, в 15 километрах к юго-востоку от Тараза. В селе имеется 310 жилых домов, проживает 2 209 человек.
Как сообщалось, склоновые стоки, образовавшиеся по причине проливного дождя, стали причиной подтопления села Жасоркен Кызылкайнарского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области. Подтопило территории школы и 30 дворов.
Развернуть склоновый поток, подтопивший село Жасоркен, пытаются в Жамбылской области, задействовано около 60 единиц техники. Учащиеся подтопленной средней школы имени Ауэзова переведены на онлайн-обучение. В соседних селах для жителей Жасоркена подготовлено и открыто два пункта приема пострадавших.
Территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности. На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства. Аэровизуальное обследование трех гористых районов провели в Жамбылской области.