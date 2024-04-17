Выговоры получили акимы района и села за подтопления в Жамбылской области

Продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления склоновыми стоками в селе Жасоркен Жамбылского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодняшний день в селе завершили откачку воды с улиц и дворов. В работах по ликвидации последствий стихии участвуют более 270 человек, задействовано 45 единиц техники, 22 мотопомпы и один БПЛА.

Для предотвращения возможных подтоплений на участке от гор до канала Беларык сооружена дренажная система протяженностью 2,5 километра и вместимостью один кубический метр.

Фото: акимат Жамбылской области

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, глава региона Ербол Карашукеев осмотрел подтопленные дворы, улицы, поговорил с жителями и поручил ответственным лицам в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь пострадавшим домам, а также оперативно расчистить арыки на территории села.

— За несвоевременное проведение противоселевых мероприятий, не оперативное реагирование на происшествие и не предоставление достоверной информации районный акимат подвергся критике. Акиму района объявлен строгий выговор, его заместителю — предупреждение о неполном соответствии, акиму села — строгий выговор, — отметили в ведомстве.

Жители Жасоркена уже бесперебойно получают электроэнергию и газ. До объявления результатов проверки качества питьевой воды сельчане обеспечиваются привозной. Учащиеся средней школы имени М. Ауэзова, пострадавшей от подтопления, были переведены на дистанционный формат, но теперь школа готова принять детей.

Фото: акимат Жамбылской области

Село Жасоркен расположено в юго-восточной части Жамбылского района, на правом берегу реки Талас, в 15 километрах к юго-востоку от Тараза. В селе имеется 310 жилых домов, проживает 2 209 человек.

Как сообщалось, склоновые стоки, образовавшиеся по причине проливного дождя, стали причиной подтопления села Жасоркен Кызылкайнарского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области. Подтопило территории школы и 30 дворов.

Развернуть склоновый поток, подтопивший село Жасоркен, пытаются в Жамбылской области, задействовано около 60 единиц техники. Учащиеся подтопленной средней школы имени Ауэзова переведены на онлайн-обучение. В соседних селах для жителей Жасоркена подготовлено и открыто два пункта приема пострадавших.

Территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности. На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства. Аэровизуальное обследование трех гористых районов провели в Жамбылской области.