На онлайн-обучение перевели детей в подтопленной школе жамбылского села Жасоркен

Развернуть склоновый поток, подтопивший село Жасоркен, пытаются в Жамбылской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщалось, склоновые стоки, образовавшиеся по причине проливного дождя, стали причиной подтопления села Жасоркен Кызылкайнарского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области. Подтопило дворовые территории, а также территорию Ауэзовской средней школы. В село прибыли 51 сотрудник ДЧС области, представители местных исполнительных органов, было задействовано 14 единиц техники и 6 мотопомп.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, для перекачивания воды с территории подтопленных домов работают мотопомпы. Для того, чтобы развернуть склоновый поток в горной части, задействовано около 60 единиц техники.

- На настоящий момент уровень воды снизился на 30 см и составляет 10 см. Из 30 домов в помещение только одного жилого дома и временной пристройки проникла вода. Учащиеся подтопленной средней школы имени Ауэзова будут переведены временно на онлайн-обучение. Жителям организована подача питьевой воды. Жертв нет, факты гибели скота не зарегистрированы, - сообщает ведомство.

Село Жасоркен расположено в юго-восточной части Жамбылского района, на правом берегу реки Талас, в 15 километрах к юго-востоку от Тараза. В селе имеется 310 жилых домов, проживают 2 209 человек.

Напомним, территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности. На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства. Аэровизуальное обследование трех гористых районов провели в Жамбылской области.