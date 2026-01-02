Выездной мониторинг цен на продукты провели в Алматы

Выездной мониторинг цен торговых сетей города Алматы проведен заместителем акима города Алматы Олжасом Смагуловым совместно с руководителем департамента торговли и защиты прав потребителей по г. Алматы и руководителем управления предпринимательства и инвестиций.

Фото: акимат Алматы

В ходе мониторинга проведены разъяснительные работы с субъектами предпринимательства по вопросам:

• соблюдения предельно допустимого уровня торговой надбавки на СЗПТ (не более 15%);

• недопущения необоснованного повышения розничных цен;

• важности обеспечения прозрачности ценообразования и стабильности на потребительском рынке.

На сегодняшний день резких скачков цен на социально значимые продовольственные товары не наблюдается, ажиотаж отсутствует. На складах торговых объектов имеется более 80 тыс. тонн продовольствия по 29 наименованиям.

Поставки ведутся без перебоев и задержек, в том числе более 25 тыс. тонн социально значимых продовольственных товаров, законтрактованных в рамках «оборотных» займов и «форвардных» контрактов.

Также министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев 1 января провел мониторинг торговых сетей в столице.