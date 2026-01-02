Выездной мониторинг цен на продукты провели в Алматы
Мониторинг проведен в целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и обеспечения соблюдения установленной торговой надбавки в размере не более 15%, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматы.
Выездной мониторинг цен торговых сетей города Алматы проведен заместителем акима города Алматы Олжасом Смагуловым совместно с руководителем департамента торговли и защиты прав потребителей по г. Алматы и руководителем управления предпринимательства и инвестиций.
В ходе мониторинга проведены разъяснительные работы с субъектами предпринимательства по вопросам:
• соблюдения предельно допустимого уровня торговой надбавки на СЗПТ (не более 15%);
• недопущения необоснованного повышения розничных цен;
• важности обеспечения прозрачности ценообразования и стабильности на потребительском рынке.
На сегодняшний день резких скачков цен на социально значимые продовольственные товары не наблюдается, ажиотаж отсутствует. На складах торговых объектов имеется более 80 тыс. тонн продовольствия по 29 наименованиям.
Поставки ведутся без перебоев и задержек, в том числе более 25 тыс. тонн социально значимых продовольственных товаров, законтрактованных в рамках «оборотных» займов и «форвардных» контрактов.
Также министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев 1 января провел мониторинг торговых сетей в столице.