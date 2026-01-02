Арман Шаккалиев проверил цены в торговых сетях Астаны

Глава ведомства посетил крупные торговые сети.



Сегодня торговые сети начали работу в 10:00. Министр торговли, став одним из первых посетителей, уделил особое внимание стабильности цен, доступности товаров на полках и ассортименту.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

— Мы специально провели мониторинг торговых сетей 1 января. Наша цель — убедиться в стабильности цен на сегодняшний день. Никаких изменений и дефицита нет. В преддверии Нового года мы совместно с торговыми сетями провели акцию «Береке fest». Торговые сети продолжают предлагать различные скидки. Полки полностью заполнены товарами. Такая стабильная ситуация должна быть во всех торговых объектах, — отметил Арман Шаккалиев.

В ходе встречи с представителями торговых сетей министр поручил обеспечивать стабильность цен и не допускать их необоснованного роста.

Также он напомнил, что контроль за торговой надбавкой на социально значимые продовольственные товары осуществляется на системной основе.

По поручению министра аналогичные мониторинговые мероприятия активно проводятся в регионах департаментами торговли и защиты прав потребителей совместно с местными акиматами.

Следует отметить, что на протяжении последних шести недель цены на социально значимые продовольственные товары остаются стабильными.