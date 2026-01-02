РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:29, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Арман Шаккалиев проверил цены в торговых сетях Астаны

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев 1 января провел мониторинг торговых сетей в столице, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев проверил цены в Астане
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    Глава ведомства посетил крупные торговые сети.

    Сегодня торговые сети начали работу в 10:00. Министр торговли, став одним из первых посетителей, уделил особое внимание стабильности цен, доступности товаров на полках и ассортименту.

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев проверил цены в Астане
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    — Мы специально провели мониторинг торговых сетей 1 января. Наша цель — убедиться в стабильности цен на сегодняшний день. Никаких изменений и дефицита нет. В преддверии Нового года мы совместно с торговыми сетями провели акцию «Береке fest». Торговые сети продолжают предлагать различные скидки. Полки полностью заполнены товарами. Такая стабильная ситуация должна быть во всех торговых объектах, — отметил Арман Шаккалиев.

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев проверил цены в Астане
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    В ходе встречи с представителями торговых сетей министр поручил обеспечивать стабильность цен и не допускать их необоснованного роста.

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев проверил цены в Астане
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    Также он напомнил, что контроль за торговой надбавкой на социально значимые продовольственные товары осуществляется на системной основе.

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев проверил цены в Астане
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    По поручению министра аналогичные мониторинговые мероприятия активно проводятся в регионах департаментами торговли и защиты прав потребителей совместно с местными акиматами.

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев проверил цены в Астане
    Фото: Министерство торговли и интеграции РК

    Следует отметить, что на протяжении последних шести недель цены на социально значимые продовольственные товары остаются стабильными

    Теги:
    Торговля Цены и тарифы Арман Шаккалиев Астана Минторговли и интеграции
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают