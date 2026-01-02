Арман Шаккалиев проверил цены в торговых сетях Астаны
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев 1 января провел мониторинг торговых сетей в столице, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Глава ведомства посетил крупные торговые сети.
Сегодня торговые сети начали работу в 10:00. Министр торговли, став одним из первых посетителей, уделил особое внимание стабильности цен, доступности товаров на полках и ассортименту.
— Мы специально провели мониторинг торговых сетей 1 января. Наша цель — убедиться в стабильности цен на сегодняшний день. Никаких изменений и дефицита нет. В преддверии Нового года мы совместно с торговыми сетями провели акцию «Береке fest». Торговые сети продолжают предлагать различные скидки. Полки полностью заполнены товарами. Такая стабильная ситуация должна быть во всех торговых объектах, — отметил Арман Шаккалиев.
В ходе встречи с представителями торговых сетей министр поручил обеспечивать стабильность цен и не допускать их необоснованного роста.
Также он напомнил, что контроль за торговой надбавкой на социально значимые продовольственные товары осуществляется на системной основе.
По поручению министра аналогичные мониторинговые мероприятия активно проводятся в регионах департаментами торговли и защиты прав потребителей совместно с местными акиматами.
Следует отметить, что на протяжении последних шести недель цены на социально значимые продовольственные товары остаются стабильными.