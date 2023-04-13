Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Видеозапись «топливного митинга» в Туркестанской области оказалась фейком

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Апреля 2023, 23:15
Видеозапись «топливного митинга» в Туркестанской области оказалась фейком

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции КазМунайГаза, расположенной вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

«При выезде компетентными органами Сайрамского района 13.04.2023 г. около 04.30 часов ночи на место происшествия полицейскими установлено, что сведения оказались ложными. То есть, 12.04.2023 г. на автодороге прошли автогонки», - сообщили в полиции региона.

В настоящее время сотрудниками районного УП проводится соответствующая работа с целью установления гражданина, распространившего недостоверную информацию.

Вместе с тем, в ДП области напоминают, что за распространение ложной информации предусмотрено привлечение к строгой ответственности, а также просим полагаться только на официальные источники информации.


Туркестанская область   МВД РК   Фейки  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области