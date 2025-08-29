РУ
    Видеоконтроль на каретах скорой помощи устанавливают в Астане

    Автомобили скорой помощи в Астане оснащают современными системами видеонаблюдения. Инициатива направлена на обеспечение безопасности медицинских работников и пациентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    р
    Фото: акимат Астаны

    За последние три года в столице было зафиксировано 66 случаев нападений на бригады скорой помощи. В этой связи акиматом города принято решение оснастить весь санитарный автотранспорт комплексами видеорегистрации.

    - Сейчас на всех уровнях уделяется большое внимание обеспечению безопасности медицинских работников во время их службы. На сегодня первая машина оборудована четырьмя камерами, видеорегистратором с GSM – модулем и монитором, который обеспечивает передачу изображения в режиме реального времени. Видеопоток поступает как в диспетчерскую службу скорой помощи, так и в Центр оперативного управления Департамента полиции, что позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать контроль за происходящим внутри и вокруг автомобиля, - рассказали в управлении общественного здравоохранения города.

    р
    Фото: акимат Астаны

    До конца года системами видеонаблюдения планируется оснастить 100 автомобилей скорой помощи.

    Свое мнение о проекте высказали и представители городской службы скорой медицинской помощи. Заместитель директора столичной станции скорой медицинской помощи Арман Баянбаев подчеркнул, что коллектив с благодарностью относится к оказываемой поддержке.

    - Этот проект является важным вкладом в повышение безопасности медиков и пациентов. К тому же данная технология положительно отразится на снижении уровня ДТП с участием машин скорой медицинской помощи, - отметил он.

    р
    Фото: акимат Астаны

    Отмечается, инициатива реализуется при поддержке Государственного учреждения «Управление цифровизации и государственных услуг города Астаны».

    Ранее сообщалось, что видеожетоны начнут использовать сотрудники скорой помощи в Казахстане.

    Напомним, после участившихся инцидентов с нападениями на медработников Президент страны поручил усилить меры безопасности и защиты прав медицинских работников.

