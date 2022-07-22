22 Июля 2022 13:07

Видео о «распылении коронавируса» объяснили в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате города заявили, что в Алматы ведутся работы по биообработке зеленых насаждений от вредителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео о якобы распылении коронавируса появилось в сети.

В пресс-службе акимата ответили, что в целях сохранения и оздоровления зеленого фонда города на территории 8 районов силами специализированных организаций механизированным и ручным методом ведутся работы по биологической обработке зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей.





Обработка проводится биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4), разрешенными к применению на территории населенных пунктов.

«Использовался микробиологический препарат «Битоксибациллин», «Актарофит». Особенность этого препарата «живой» состав, который не содержит токсинов, а его активным веществом являются белковые кристаллы и споры микробной культуры (Bacillusthuringiensisvar. Thuringiensis) и грибов авермектинов. Данный препарат безопасен для человека, пчел, животных, птиц и рыб», - отметили в акимате.

На сегодняшний день совместно с сотрудниками Казахского научного института защиты растений и карантина имени Ж. Жиембаева проведен мониторинг зеленого фонда города, где выявлены очаги заражения дубовыми минирующими пилильщиками. Данные вредители, зафиксированные на территории города в 2019 году как инвазивные виды вредителей, занесены с территории Кыргызстана.

«Специализированными организациями произведена работа по обработке зеленых насаждений (породы дуба) от указанных вредителей. Работа в данном направлении продолжается, указанные участки находятся на контроле управления», - заявили в ведомстве.

Кадр из видео