Выделенную полосу на улице Саина в Алматы отменят с 31 августа

В Алматы завершен пилотный проект по организации выделенной полосы для общественного транспорта на улице Саина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выделенная полоса была введена в пилотном режиме для оценки влияния приоритета общественного транспорта на одной из загруженных магистралей города.

Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, по результатам мониторинга после введения выделенной полосы отмечена положительная динамика ключевых показателей.

Наиболее заметный эффект зафиксирован в часы пик. В утренний час пик скорость движения общественного транспорта на перегонах выросла с 26,2 до 31,8 км/ч — на 5,6%. В вечерний час пик средняя скорость увеличилась с 25,0 до 30,4 км/ч — на 5,4%.

Также сократились интервалы движения. Средний интервал за полный день сократился с 13,6 до 12 минут — почти на 12%, а в утренний час пик — с 13,6 до 11,6 минуты, или на 14,7%.

Пассажиропоток на направлении за время пилота увеличился примерно на 5% — с 42 396 до 44 516 пассажиров в сутки.

Результаты показали, что выделенная полоса помогает повысить скорость и регулярность движения общественного транспорта, особенно в часы пик.

— При этом пилот показал необходимость дальнейшего развития выделенных полос не как отдельных участков, а как взаимосвязанной системы, обеспечивающей приоритет общественного транспорта на ключевых магистралях города. В этой связи улицу Саина рассматривается как часть комплексной схемы, предусматривающей кольцевой маршрут по направлениям проспект аль-Фараби — улица Саина — проспект Рыскулова — Восточная объездная дорога, на котором общественному транспорту будет обеспечен приоритет, — отметили в управлении.

Таким образом, с 31 августа 2026 года выделенная полоса улица Саина будет отменена. Это связано с переходом от пилотного формата к следующему этапу.

Для реализации проекта потребуется подготовить другие участки сети, а также внести необходимые изменения в действующие стандарты и нормативные документы в сфере организации дорожного движения. После завершения этой работы приоритетное движение на улице Саина планируется организовать уже в составе единой системы выделенных полос.



Напомним, с 20 июня в мегаполисе в пилотном режиме заработала выделенная полоса для общественного транспорта на улице Саина — на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина. В связи с этим нанесли специальную разметку желтого цвета и устанавили соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, на участке улицы Саина между развязками на проспекте Рыскулова и улице Толе би в южном направлении установлено ограничение скорости 60 км/ч.