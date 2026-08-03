На улице Саина в Алматы ограничили скорость до 60 км/ч

Схему движения по улице Саина на участке от проспекта Рыскулова до улицы Толе би скорректировали при организации выделенной полосы для общественного транспорта.

— В соответствии с утвержденной схемой выполнено перераспределение ширины существующих полос движения, что позволило организовать четыре полосы движения, — сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы.

Уточняется, что максимально допустимую скорость на этом участке снизили, чтобы минимизировать риск аварий при въезде и съезде с развязок.

— В целях повышения безопасности дорожного движения и с учетом особенностей транспортных развязок на пересечениях улицы Саина с проспектом Райымбека и улицей Толе би, предусматривающих въезды и съезды с развязок, на указанном участке введено ограничение максимальной скорости движения до 60 км/ч, — отметили в управлении.

Напомним, с 20 июня в Алматы в пилотном режиме заработала выделенная полоса для общественного транспорта на улице Саина — на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина. В связи с этим нанесли специальную разметку желтого цвета и устанавили соответствующие дорожные знаки.

О том, как выглядит участок улицы Саина в Алматы после пробивки, читайте здесь.