На улице Саина в Алматы ограничили скорость до 60 км/ч
В Алматы на участке улицы Саина снизили максимально допустимую скорость, передает корреспондент агентства Kazinform.
Схему движения по улице Саина на участке от проспекта Рыскулова до улицы Толе би скорректировали при организации выделенной полосы для общественного транспорта.
— В соответствии с утвержденной схемой выполнено перераспределение ширины существующих полос движения, что позволило организовать четыре полосы движения, — сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы.
Уточняется, что максимально допустимую скорость на этом участке снизили, чтобы минимизировать риск аварий при въезде и съезде с развязок.
— В целях повышения безопасности дорожного движения и с учетом особенностей транспортных развязок на пересечениях улицы Саина с проспектом Райымбека и улицей Толе би, предусматривающих въезды и съезды с развязок, на указанном участке введено ограничение максимальной скорости движения до 60 км/ч, — отметили в управлении.
Напомним, с 20 июня в Алматы в пилотном режиме заработала выделенная полоса для общественного транспорта на улице Саина — на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина. В связи с этим нанесли специальную разметку желтого цвета и устанавили соответствующие дорожные знаки.
О том, как выглядит участок улицы Саина в Алматы после пробивки, читайте здесь.