Выдачу разрешений на отстрел волков возобновили в семи областях Казахстана

Например, в Костанайской области в прошлом было зафиксировано три таких случая. Количество лицензий ограничено. Сократить популяцию принудительно можно только на 10%. За самовольную охоту предусмотрена уголовная ответственность.

— Лицензия бесплатная и получается посредством Электронного правительства. Государственная услуга полностью автоматизированна. Заявка сама регистрируется, и система дает ответ. Если есть лимит на какой-то район, то она дает. Кто первый подал, тот первый и получил. Лицензию может взять любой охотник, — сообщил главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустам Бидибаев.

Ранее фермеры области Абай жаловались на нападения волков. В прошлом году они загрызли более семисот овец, около четырёх сотен лошадей, а также десятки коров и телят. В одном из районов региона власти даже объявили денежное вознаграждение для охотников.

