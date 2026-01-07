РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:55, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Выдачу разрешений на отстрел волков возобновили в семи областях Казахстана

    В Казахстане возобновили выдачу разрешений на отстрел волков в семи областях — на севере и в центре страны. Охотиться на хищников можно будет только в том случае, если зафиксирован факт нападения на животных или человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.

    Волк
    Фото: Pexels

    Например, в Костанайской области в прошлом было зафиксировано три таких случая. Количество лицензий ограничено. Сократить популяцию принудительно можно только на 10%. За самовольную охоту предусмотрена уголовная ответственность.

    — Лицензия бесплатная и получается посредством Электронного правительства. Государственная услуга полностью автоматизированна. Заявка сама регистрируется, и система дает ответ. Если есть лимит на какой-то район, то она дает. Кто первый подал, тот первый и получил. Лицензию может взять любой охотник, — сообщил главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустам Бидибаев.

    Ранее фермеры области Абай жаловались на нападения волков. В прошлом году они загрызли более семисот овец, около четырёх сотен лошадей, а также десятки коров и телят. В одном из районов региона власти даже объявили денежное вознаграждение для охотников.

    Мы писали, что охоту на волков разрешили в Казахстане.

