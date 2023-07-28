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    16:18, 28 Июль 2023 | GMT +6

    ВИЧ в больнице Алматы: главного врача отстранили от работы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главного врача Центральной городской клинической больницы Алматы Наримана Табынбаева отстранили от работы после выявления положительного ВИЧ-статуса у троих пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в Центральной городской клинической больнице алгоритм оказания медицинской помощи был соблюден, не было системных нарушений. Однако факт инфицирования пациентов связан с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала санитарно–эпидемиологических норм.

    «С учетом сложившейся ситуации, на основании выводов комиссии, управление здравоохранения приняло решение отстранить от занимаемой должности на основании подпункта 6) пункта 2 статьи 48 Трудового кодекса РК главного врача городской больницы Табынбаева Н.Б», - отметил Иран Шаметеков.

    Также на основании подпункта 16) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК уволены по отрицательным мотивам заместитель главврача по эпидемиологии, заведующий реанимации, главная медицинская сестра стационара и старшая медицинская сестра отделения реанимации.

    Иран Шаметеков добавил, что в настоящее время все три пациента, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, поставлены на диспансерный учет в СПИД центр, обеспечены антиретровирусными препаратами по индивидуальной схеме лечения, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь за счет средств местного бюджета.

    Материалы справки с итогами работы комиссии направлены в департамент полиции города для принятия процессуального решения и дальнейшего определения меры ответственности каждого ответственного лица.

    Ранее сообщалось, что специалисты Центра СПИД Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).

    Министр здравоохранения Ажар Гиният позже сообщила, что в Алматы отправлена комиссия по расследованию случаев с ВИЧ-положительным статусом. Сегодня были озвучены итоги проверки.

    Глава УОЗ Алматы добавил, что ежегодно специалисты городского Центра СПИД проводят порядка 450 тысяч исследований на ВИЧ. Таким образом, в поле зрения местных служб находится около 15-20%, или примерно одна пятая часть населения мегаполиса.

    Сегодня в Центре по профилактике и борьбе со СПИД Алматы на диспансерном учете состоит 4429 человек, имеющих диагноз ВИЧ. В 2022 году было выявлено 499 жителей города (467 случаев - в 2021 году). В целом по стране наблюдается аналогичная картина. За 2022 год зарегистрировано 4007 случаев ВИЧ-инфекции, по сравнению аналогичным периодом предыдущего года отмечается увеличение выявляемости на 408 случаев (11,8%), что прежде всего связано с увеличением тестирования населения в среднем на 10%.


    Теги:
    Алматы Здравоохранение для mail.ru
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