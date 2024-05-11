Выброшенные аккумуляторные батареи привели к росту пожаров на 71% в Великобритании

В Великобритании с 2022 года количество пожаров, вызванных выброшенными вместе с бытовыми отходами аккумуляторными батареями, выросло на 71%, что во многом связано с увеличением популярности одноразовых вейпов и других портативных приборов на аккумуляторах, которые часто выбрасываются в мусорное ведро, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно исследованию британского Национального совета руководителей пожарной охраны, только за последний год в Великобритании выброшено 6 миллиардов батареек, что составляет более 3 тысяч штук в минуту. Это включает более 1,1 миллиарда устройств, работающих на литий-ионных аккумуляторах.

С резким увеличением популярности портативных устройств, использующих литий-ионные аккумуляторы, возрастает риск возгорания, если такие приборы выбрасываются в обычные мусорные контейнеры вместо того, чтобы быть переработанными.

- Пожары, связанные с неправильной утилизацией литий-ионных аккумуляторов, могут привести к катастрофе. Пожарные службы сталкиваются с растущим числом инцидентов, но их можно предотвратить, если правильно и бережно обращаться с электрооборудованием, - говорит представитель Национального совета руководителей пожарной охраны Фил Кларк.

Литий-ионные аккумуляторы используются во многих бытовых устройствах, начиная от ноутбуков, мобильных телефонов и планшетов, и заканчивая электрическими зубными щетками, вейпами и беспроводными наушниками. Повреждение таких аккумуляторов может стать причиной пожара, который сложно потушить.

- Количество возгораний аккумуляторных батарей в мусоровозах и на свалках в Великобритании достигло рекордно высокого уровня – более 1200 за последний год, что на 71% больше, чем 700 в 2022 году, - утверждают в Национальном совете руководителей пожарной охраны.

Возгорания аккумуляторных батарей не только ухудшают качество воздуха в близлежащих районах, негативно сказываясь на здоровье местных жителей, но и могут иметь серьезные финансовые последствия.