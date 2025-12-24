РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:55, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Выброс сероуглерода в атмосферный воздух зафиксирован в Актау

    Ранее жители Актау и близлежащего Мунайлинского района в течение нескольких дней жаловались на неприятный запах. В связи с этим сотрудники департамента экологии Мангистауской области круглосуточно проводили мониторинг атмосферного воздуха, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Актау, загрязнение воздуха, мониторинг
    Фото: РСК ВКО

    В течение двух дней в санитарно-защитной зоне битумного завода было выявлено превышение концентрации сероуглерода.

    — Специалисты департамента экологии в период с 15 по 22 декабря провели внеплановые мониторинговые работы атмосферного воздуха в городе Актау, а также в промышленных зонах и населенных пунктах за пределами города. Основанием послужили жалобы жителей, размещенные в социальных сетях, на неприятный запах, распространившийся по городу 15 декабря текущего года. В ходе мониторинга при отборе проб атмосферного воздуха 19 и 20 декабря в санитарно-защитной зоне ТОО «Caspi Bitum» было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по дисульфиду углерода (CS2). Выявленные факты направятся в органы прокуратуры для проверки в отношении ТОО «Caspi Bitum», — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее сообщалось о выявлении загрязнения атмосферного воздуха на территории другого предприятия в Актау.

    Загрязнение воздуха Актау Экология
