Выброс сероуглерода в атмосферный воздух зафиксирован в Актау

В течение двух дней в санитарно-защитной зоне битумного завода было выявлено превышение концентрации сероуглерода.

— Специалисты департамента экологии в период с 15 по 22 декабря провели внеплановые мониторинговые работы атмосферного воздуха в городе Актау, а также в промышленных зонах и населенных пунктах за пределами города. Основанием послужили жалобы жителей, размещенные в социальных сетях, на неприятный запах, распространившийся по городу 15 декабря текущего года. В ходе мониторинга при отборе проб атмосферного воздуха 19 и 20 декабря в санитарно-защитной зоне ТОО «Caspi Bitum» было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по дисульфиду углерода (CS2). Выявленные факты направятся в органы прокуратуры для проверки в отношении ТОО «Caspi Bitum», — говорится в сообщении.