    19:22, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Загрязнение воздуха зафиксировано в Актау

    Жители города Актау вечером 15 декабря массово начали жаловаться на резкий и неприятный запах в воздухе, напоминающий запах бензина либо газа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    загрязненный воздух, завод
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, обращения от жителей Актау и Мунайлинского района стали поступать начиная с 21 часа 50 минут.

    — В городе Актау, а также в Мунайлинском, Тупкараганском, Мангистауском, Бейнеуском и Каракиянском районах факты пожаров и возгораний зарегистрированы не были. В целях уточнения обстановки запросы были направлены в дежурные службы соседних регионов, в том числе в Астраханскую область Российской Федерации, а также в департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. На указанных территориях очагов горения также зафиксировано не было, — говорится в официальном сообщении.

    В связи с произошедшей ситуацией специалисты департамента экологии Мангистауской области провели проверку состояния атмосферного воздуха, по итогам которой была установлена причина появления неприятного запаха.

    — Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области в период 15–16 декабря текущего года провели мониторинг атмосферного воздуха на территории города и в близлежащих населенных пунктах. На территории города был зафиксирован неприятный запах. Очаг распространения неприятного запаха находился в промышленной зоне, в том числе на территории базы «Рекон», где были выявлены превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по оксиду углерода (CO), — отмечается в сообщении.

    В настоящее время специалисты департамента экологии совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям продолжают проверочные мероприятия на других промышленных объектах региона.

    Ранее мы сообщали о том, что на появление неприятного запаха в воздухе также жаловались жители города Шымкента.

    Айгуль Эсеналиева
