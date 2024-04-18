Выбраны первые семь членов присяжных заседателей по уголовному делу Дональда Трампа

Первые семь человек были выбраны в состав присяжных для судебного процесса над бывшим президентом Дональдом Трампом после того, как они заверили, что могут вынести справедливый и беспристрастный вердикт, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

В состав суда присяжных США войдут 12 человек. Первые отобранные семь человек из 96 кандидатов были приведены к присяге, и преступят к рассмотрению судебный процесс в понедельник, который продлится восемь недель.

О присяжных известно следующее:

Первый присяжный заседатель: мужчина, который живет в Западном Гарлеме (район Нью-Йорка), работает в сфере продаж. Он женат, любит заниматься «всем, что связано с отдыхом на природе».

Второй: женщина, которая живет в Верхнем Ист-Сайде (квартал Нью-Йорка), работает медсестрой-онкологом в «Memorial Sloan Kettering». Она помолвлена и любит проводить время с семьей и друзьями, а также гулять со своей собакой в парке.

Третий: молодой человек, который живет в Челси (район Нью-Йорка), работает юристом по корпоративному праву и любит путешествовать пешком и бегать.

Четвертый: мужчина средних лет, который живет в Нижнем Ист-Сайде, занимается ИТ-обучением и консалтингом. Он женат, у него один ребенок и двое внуков.

Пятый: молодая женщина, которая живет в Гарлеме и работает учительницей. Она живет со своим парнем, любит театр и путешествия.

Шестой: молодая женщина, которая живет в Челси и работает инженером-программистом.

Седьмой: мужчина, который живет в Верхнем Ист-Сайде и работает адвокатом по гражданским делам. Он любит проводить время на природе.

Уголовный процесс над Дональдом Трампом в Нью-Йорке начался в понедельник. Впервые бывший президент предстает перед судом по уголовным обвинениям.