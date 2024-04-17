Суд над Трампом: более половины присяжных отстранили от процесса из-за их предвзятости

Вчера в Нью-Йорке начался первый в истории судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Судья опросил 96 человек. Больше половины из них не поручились за свою непредвзятость, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Voice of America.

Во вторник нью-йоркский судья продолжал опрашивать кандидатов в присяжные, которые могли бы вынести справедливое суждение по уголовному делу против Дональда Трампа в рамках первого в истории судебного процесса над бывшим президентом США.

В первый день процесса, судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан опросил 96 кандидатов в присяжные, но более 50 из них – необычно большое число – подняли руки в знак того, что не смогут сохранять непредвзятость, после чего их кандидатуры были отклонены.

Трамп обвиняется в сокрытии выплаты $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс незадолго до выборов 2016 года с тем, чтобы она не выступала с публичными заявлениями о том, что десятилетием ранее у нее была с ним непродолжительная связь во время турнира по гольфу среди знаменитостей.

Во втором обвинительном заключении этого дела утверждается, что бывшая модель года Карен Макдугал заявила, что у нее был многомесячный роман с Трампом. Один из таблоидов заплатил ей $150 000 за рассказ о связи с Трампом. В итоге таблоид так и не опубликовал материал на эту тему – предположительно, по настоянию Трампа.

Трамп отрицает обе эти истории и отвергает все 34 обвинения, выдвинутые против него в рамках нью-йоркского дела, – в том числе и то, что он поручил Коэну осуществить платеж Дэниелс, а затем возместил ему расходы. Дэниелс и бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, давший показания о том, что он осуществлял выплаты Дэниелс, входят в число свидетелей на процессе. При этом ежемесячные выплаты Коэну в деловых документах Трампа были обозначены как судебные издержки.

Прибыв на второй день судебного заседания, Трамп сказал журналистам: «Я платил адвокату и записал это как судебные расходы. Именно так оно и было».

На формирование жюри из 12 человек и шести заместителей могут уйти несколько дней.

Трамп продолжает выступать с критикой в адрес Мерчана за его решения по этому делу. В понедельник он пожаловался, что судья не согласился приостановить рассмотрение дела 17 мая, чтобы Трамп смог присутствовать на выпускном балу своего сына Бэррона во Флориде.

В понедельник Мерчан спрашивал возможных кандидатов в присяжные о том, в каких новостных агентствах они читают или слушают новости, каково их семейное положение, есть ли у них дети и где они работают.

Мерчану предстоит опросить еще сотни кандидатов. У судьи есть список из 42 вопросов, и адвокаты Трампа и прокуроры могут спросить потенциальных присяжных, посещали ли они политические митинги Трампа или тех, кто выступает против него, или принадлежат ли они к группам, выступающим против действий федерального правительства.

Однако присяжных не будут спрашивать, голосовали ли они за или против Трампа во время его предвыборных кампаний 2016 и 2020 годов.

Каждое из обвинений предусматривает возможность тюремного заключения сроком до четырех лет, хотя чаще всего осужденным по таким обвинениям назначались только штрафы или условные сроки. Трамп наверняка будет обжаловать любой вердикт и приговор.