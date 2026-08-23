Выборы являются показателем эффективности государственной политики — мнение из Баку

Выборы в новый однопалатный парламент Казахстана — Курултай — имеют гораздо более широкое значение, чем просто формирование законодательного органа. Об этом в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform рассказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана, генеральный секретарь Платформы НПО стран — членов Организации тюркских государств Азер Аллахверанов.

— Как Вы оцениваете значение выборов в формировании и развитии политических институтов государства? Что делает электоральный процесс важной частью общественного развития?

— Выборы имеют гораздо более широкое значение, чем просто процедура формирования парламента или органов местной власти. Это механизм, через который государство проверяет способность своих институтов обеспечивать представительство интересов общества, политическую конкуренцию и легитимность власти.

Казахстанский опыт последних лет особенно показателен. После конституционных изменений 2022 года была реформирована избирательная система, а на парламентских выборах 2023 года применялась смешанная пропорционально-мажоритарная модель.

Политические институты не могут оставаться неизменными, поскольку меняется само общество, возникают новые социальные группы и вызовы. Поэтому выборы выполняют сразу несколько важных функций: обеспечивают формирование представительных органов, обновление политических элит, создают канал коммуникации между обществом и государством и позволяют выявлять общественные приоритеты.

В конечном счете выборы являются показателем эффективности государственной политики, а гражданская активность — своеобразным барометром политической культуры общества.

— Казахстан сегодня проходит важный этап институциональных изменений — формируется новый однопалатный парламент Курултай. Насколько важны преемственность и одновременно адаптация избирательной системы к новым политическим реалиям?

— Институциональные изменения всегда требуют сочетания преемственности и обновления. Общество меняется, появляются новые запросы и вызовы, поэтому политические институты должны адаптироваться к этим процессам.

Нынешние выборы в Казахстане проходят на фоне трансформации политико-конституционной системы страны. Это важный этап обновления политических институтов, когда существующие структуры постепенно превращаются в реальные и эффективно действующие механизмы общественного представительства.

В этом контексте выборы в Курултай являются одним из ярких показателей происходящих изменений. Это не только способ формирования органа власти, но и механизм укрепления легитимности государства, политической ответственности, общественного диалога и институционального развития.

— Какие принципы имеют наибольшее значение для того, чтобы избирательный процесс был открытым и вызывал доверие граждан?

— Прежде всего это законность. В Азербайджане есть известное выражение: «Qanun şah olmalıdır, şah qanun olmalı deyil» — закон должен быть выше личности. Поэтому верховенство закона на всех этапах электорального процесса имеет определяющее значение.

Не менее важны четкие и прозрачные правила, равенство политических возможностей, профессионализм и независимость избирательных комиссий. Комиссия должна восприниматься как нейтральный арбитр, обеспечивающий соблюдение установленных правил и равенство участников.

Прозрачность также должна охватывать весь электоральный цикл — от регистрации участников и организации голосования до подсчета голосов, рассмотрения жалоб и объявления окончательных результатов.

Если обобщить, ключевыми принципами являются законность, равенство, прозрачность, политическая конкуренция и ответственность. Именно они формируют доверие граждан к выборам и укрепляют политическую культуру.

— Какую роль в современном электоральном процессе играет информированность граждан?

— Активное и осознанное участие граждан является одним из важнейших показателей эффективности выборов. Избиратель должен понимать не только свои права, но и значение институтов, которые формируются по итогам голосования.

В этом большую роль играют средства массовой информации, общественные организации и институты гражданского общества. Информированность позволяет гражданам принимать самостоятельные решения, оценивать предвыборные программы и понимать ответственность своего выбора.

Сегодня этому также способствуют современные технологии и цифровизация отдельных этапов электорального процесса. Чем более понятными, доступными и прозрачными являются процедуры, тем выше доверие граждан к результатам выборов.

— Если говорить о Казахстане и Азербайджане, какие общие тенденции в развитии избирательных процессов и политической культуры Вы считаете наиболее перспективными для стран региона?

— Между политическими системами Казахстана и Азербайджана существуют различия, однако есть и общие тенденции — развитие электоральной культуры, обеспечение законности, прозрачности и доступности избирательного процесса.

Особенно важно активное участие граждан и институтов гражданского общества.

Я бы отметил, что речь идет не об идентичности политических моделей двух стран, а об общих подходах к развитию избирательных институтов и политической культуры. В конечном счете именно через такие процессы формируются более эффективные политические институты, повышается ответственность государства перед обществом и укрепляется доверие граждан.

— Благодарю Вас за содержательный разговор. Спасибо за Ваше время и за оценку происходящих в Казахстане политических процессов.

— В завершение хотел бы поздравить народ Казахстана с этим важным политическим событием. Желаю Казахстану дальнейшего успешного развития, укрепления политических институтов, гражданского общества и доверия между государством и обществом. Уверен, что выборы в Курултай станут еще одним важным шагом в развитии страны и укреплении ее политической системы.

Ранее глава ЦИК Грузии заявил, что наблюдается большой интерес казахстанцев к выборному процессу.