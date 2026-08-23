Выборы в Курултай: как казахстанцы голосуют в Лондоне

Сегодня в 7:00 по лондонскому времени в здании посольства Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии начал работу избирательный участок № 408, передает собственный корреспондент агентства Kazinform с места событий.

Проголосовать здесь могут совершеннолетние граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом и проживающие либо временно находящиеся в Великобритании, Северной Ирландии, Ирландии и Исландии.

Избиратели приходят по-разному: кто-то голосует в одиночку, кто-то — вместе с членами семьи. Среди посетителей много молодежи, обучающейся в британских университетах. Есть и те, кто специально приехал из других городов, чтобы принять участие в голосовании.

Фото: Тимур Дюсекеев/Kazinform

Первой свой голос отдала магистрант Имперского колледжа Лондона Дильназ Ерболатова. Накануне она ознакомилась с программами партий, между которыми сегодня предстоит сделать выбор, и заинтересовалась избирательным процессом. Для Дильназ это первое участие в голосовании.

— Как гражданка Казахстана, я считаю важным сделать свой выбор и внести вклад в развитие страны. Я считаю, что участие в выборах — наш гражданский долг. Поэтому сегодня я пришла проголосовать, — сказала Дильназ Ерболатова.

Для гостей в посольстве накрыли небольшой стол с угощениями национальной кухни. Посетителей встречают традиционной выпечкой, сладостями и горячим чаем.

Фото: Тимур Дюсекеев/Kazinform

Магистрант Университетского колледжа Лондона Зере Мамаділ, обучающаяся по программе «Болашак» также пришла на избирательный участок, чтобы выразить свою позицию и внести вклад в важное для Казахстана решение.

— Я верю, что выбор каждого молодого человека сегодня внесет ценный вклад в будущее Казахстана. При поддержке государства молодежи предоставляются широкие возможности для получения образования за рубежом. Я глубоко осознаю свою ответственность за будущее страны. Хочу, чтобы Казахстан и дальше стремительно развивался, поэтому пришла сюда проголосовать, — сказала Зере Мамаділ.

Фото: Тимур Дюсекеев/Kazinform

Избирательный участок № 408 расположен в центре Лондона по адресу: Пэлл-Мэлл, 125. Для получения бюллетеня избирателю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина Казахстана.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени, что соответствует 00:00 по времени Астаны. После завершения голосования и подсчета бюллетеней документы с результатами направят в Центральную избирательную комиссию.

Ранее сообщалось, что обряд шашу провели на избирательном участке в Бельгии.