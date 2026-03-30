телерадиокомплекс президента РК
    13:54, 30 Март 2026 | GMT +5

    Выбор детского сада станет проще: проект ваучерного финансирования продлили в Казахстане

    Срок реализации пилотного проекта по ваучерному финансированию дошкольного образования в Казахстане продлен до 1 июля 2026 года. Соответствующий приказ подписан Министерством просвещения РК, передает агентство Kazinform.

    о
    Фото: акимат области Абай

    Как сообщили в Министерстве просвещения, внесенные изменения направлены на совершенствование правил размещения государственного образовательного заказа в сфере дошкольного воспитания и обучения.

    — Основным преимуществом системы ваучерного финансирования является предоставление родителям возможности самостоятельно выбирать детский сад. Это формирует здоровую конкуренцию между государственными и частными дошкольными организациями и обеспечивает прозрачность финансирования, при которой средства направляются не организации, а ребенку, — сообщили в министерстве.

    В ведомстве отметили, что новая система упрощает процедуру постановки в очередь в детские сады, исключает незаконные факторы и способствует повышению качества предоставляемых услуг.

    — Пилотный проект реализуется в 20 городах и 23 районах областей республики. С 2025 года дошкольные организации поэтапно переходят на систему ваучерного финансирования. Эффективность реализации проекта будет комплексно проанализирована, по итогам чего будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования, — добавили в Министерстве просвещения.

    Ранее сообщалось, что в казахстанских детсадах и колледжах появятся службы для урегулирования конфликтов.

    Гульжан Тасмаганбетова
