Выбор детского сада станет проще: проект ваучерного финансирования продлили в Казахстане

Как сообщили в Министерстве просвещения, внесенные изменения направлены на совершенствование правил размещения государственного образовательного заказа в сфере дошкольного воспитания и обучения.

— Основным преимуществом системы ваучерного финансирования является предоставление родителям возможности самостоятельно выбирать детский сад. Это формирует здоровую конкуренцию между государственными и частными дошкольными организациями и обеспечивает прозрачность финансирования, при которой средства направляются не организации, а ребенку, — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что новая система упрощает процедуру постановки в очередь в детские сады, исключает незаконные факторы и способствует повышению качества предоставляемых услуг.

— Пилотный проект реализуется в 20 городах и 23 районах областей республики. С 2025 года дошкольные организации поэтапно переходят на систему ваучерного финансирования. Эффективность реализации проекта будет комплексно проанализирована, по итогам чего будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования, — добавили в Министерстве просвещения.

