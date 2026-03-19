    10:38, 19 Март 2026 | GMT +5

    Службы для урегулирования конфликтов появятся в казахстанских детсадах и колледжах

    Министерство просвещения РК внедряет службы медиации в организациях дошкольного и технического и профессионального образования по всей стране, передает агентство Kazinform.

    Фото: Министерство просвещения РК

    Службы будут обеспечивать мирное урегулирование конфликтных ситуаций между детьми, студентами, педагогами и родителями, а также заниматься профилактикой буллинга.

    В детских садах службы медиации будут помогать воспитателям и родителям разбирать спорные ситуации между детьми и с ранних лет формировать у них навыки общения, умение делиться, договариваться и мирно выходить из конфликтов. В колледжах службы будут помогать студентам разрешать разногласия, предупреждать травлю и снижать количество конфликтов среди обучающихся.

    Для единообразия правил работы будут использоваться методические рекомендации и положение, разработанные НАО им. И. Алтынсарина. Они содержат практические инструменты по урегулированию споров и профилактике агрессии.

    В состав служб войдут заместитель директора по воспитательной работе, педагоги, педагоги-психологи и социальные педагоги, родители, представители общественности, а также сами дети (в соответствии с возрастом).

    Ранее службы медиации были внедрены в школах страны в рамках проекта «100 медиативных школ». Практика показала эффективность в профилактике конфликтов и улучшении психологического климата среди учащихся.

    Динара Жусупбекова
