Службы для урегулирования конфликтов появятся в казахстанских детсадах и колледжах

Службы будут обеспечивать мирное урегулирование конфликтных ситуаций между детьми, студентами, педагогами и родителями, а также заниматься профилактикой буллинга.

В детских садах службы медиации будут помогать воспитателям и родителям разбирать спорные ситуации между детьми и с ранних лет формировать у них навыки общения, умение делиться, договариваться и мирно выходить из конфликтов. В колледжах службы будут помогать студентам разрешать разногласия, предупреждать травлю и снижать количество конфликтов среди обучающихся.

Для единообразия правил работы будут использоваться методические рекомендации и положение, разработанные НАО им. И. Алтынсарина. Они содержат практические инструменты по урегулированию споров и профилактике агрессии.

В состав служб войдут заместитель директора по воспитательной работе, педагоги, педагоги-психологи и социальные педагоги, родители, представители общественности, а также сами дети (в соответствии с возрастом).

Ранее службы медиации были внедрены в школах страны в рамках проекта «100 медиативных школ». Практика показала эффективность в профилактике конфликтов и улучшении психологического климата среди учащихся.