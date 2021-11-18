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VI Саммит СВМДА проведут в Нур-Султане в 2022 году

18 Ноября 2021 16:30
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VI Саммит СВМДА проведут в Нур-Султане в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - VI Саммит СВМДА проведут в Нур-Султане в 2022 году. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следующий год будет ознаменован 30-летием СВМДА и проведением его VI Саммита в нашей столице. Казахстан нацелен на поэтапную трансформацию совещания в континентальную организацию по вопросам безопасности и развития», - заявил Глава государства в ходе расширенного заседания коллегии МИД РК.

«Казахстанская дипломатия известна своей нацеленностью на поиск компромиссных решений по многим, в том числе самым сложным, международным проблемам. Этот опыт, формировавшийся годами, принес положительные результаты. Наша страна выступала с миротворческими инициативами, предпринимала посреднические усилия, направленные на урегулирование межгосударственных и гражданских конфликтов», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент, Казахстан стремится установить гармоничные отношения между цивилизациями, проводит съезды лидеров мировых и традиционных религий. «Все это получило высокую оценку и всестороннюю поддержку со стороны наших зарубежных партнеров», - отметил Касым-Жомарт Токаев,

«В частности, в 2010 году нам было доверено историческое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2017-2018 годах Казахстан былнепостоянным членом Совета Безопасности ООН. Мы входим в число учредителей ряда многосторонних структур на Евразийском континенте. Активно участвуем в деятельности СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ОИС и других объединений», - резюмировал Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавно вместе с рядом братских государств преобразовали Тюркский совет в полноценную организацию. Это событие, как добавил Президент, положило начало новому этапу сотрудничества тюркоязычных государств.



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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #30 лет Независимости   #СВМДА  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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