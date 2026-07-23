Входила в доверие: в Астане мошенница обманула более 60 человек на полмиллиарда теңге

В Астане женщина обманула более 60 человек на сумму свыше 500 млн теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру.

Находясь в Астане, женщина путем обмана и злоупотребления доверием совершила серию мошеннических действий в отношении знакомых, соседей и давних приятелей. Именно доверительные отношения позволяли ей долгое время оставаться безнаказанной.

Она вводила граждан в заблуждение, сообщая о якобы имеющихся связях и возможностях для быстрого оформления ипотеки и приобретения жилья. Под этим предлогом убеждала потерпевших передавать ей деньги, оформлять на себя кредиты либо отдавать недвижимость в залог, после чего присваивала полученные средства. Аналогичным образом обещала содействие в оформлении декретных выплат, брала деньги под проценты, гарантируя возврат с прибылью, но обязательства не исполняла.

К примеру, войдя в доверие к потерпевшей, злоумышленница убедила ее оформить двухкомнатную квартиру в залог в банке на сумму 16 млн теңге, пообещав самостоятельно погашать кредит и помочь с приобретением трехкомнатного жилья. Полученные деньги присвоила. Первоначально частично производила выплаты, но впоследствии прекратила и перестала выходить на связь. Потерпевшей причинен ущерб более 9 млн теңге.

В другом эпизоде она получила от потерпевшего более 5 млн теңге якобы для увеличения декретных выплат его супруге, но обязательства не исполнила, присвоив деньги в полном объеме.

В целом преступными действиями злоумышленницы потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 500 млн теңге.

Государственный обвинитель представил в суде достаточные доказательства виновности. Подсудимая частично признала вину и раскаялась в содеянном по отдельным эпизодам.

Приговором суда она признана виновной и приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба удовлетворены.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города напоминает: совершение преступлений против собственности в особо крупном размере влечет уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, и призывает граждан соблюдать требования законодательства.

Ранее в Атырау вступил в силу приговор женщине, которая под видом помощи с водительскими удостоверениями и документами обманула двух граждан на 4,8 млн теңге.