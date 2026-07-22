Обещала оформить документы и вернуть права: в Атырау осудили мошенницу

В Атырау вступил в силу приговор женщине, которая под видом помощи с водительскими удостоверениями и документами обманула двух граждан на 4,8 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Следствием и судом установлено, что осужденная, злоупотребляя доверием граждан, под предлогом оказания содействия в решении различных вопросов незаконно завладела их денежными средствами. Одному из потерпевших она пообещала помочь с досрочным восстановлением водительского удостоверения и получила от него 2,5 млн тенге. Другой потерпевшей она сообщила, что сможет продлить срок действия водительского удостоверения, оформить вид на жительство иностранного гражданина, а также попросила деньги якобы на поездку в Актау для решения этих вопросов. Полученные денежные средства женщина присвоила, не имея реальной возможности выполнить обещанное, — говорится в сообщении.

В результате преступных действий двум потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму 4 млн 800 тысяч теңге.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Кроме того, после вступления приговора в законную силу осужденная была поставлена на учет в службу пробации города Атырау. Сотрудники службы разъяснили ей порядок и условия отбывания наказания, а также провели профилактическую беседу.

Также в рамках исполнения приговора осужденной была оказана социально-правовая помощь, направленная на ее социальную адаптацию, соблюдение требований законодательства и предупреждение повторных правонарушений.

— Департамент уголовно-исполнительной системы по Атырауской области напоминает гражданам о необходимости пользоваться только законными способами получения государственных услуг и не доверять лицам, предлагающим за денежное вознаграждение «решить вопрос» с получением водительских удостоверений, оформлением документов или оказанием иных государственных услуг, — отметили в Polisia.kz.

Напомним, в Акмолинской области для членов ОПГ, похищавших людей для кредитов запросили 10 лет тюрьмы.