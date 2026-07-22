10 лет тюрьмы запросили для членов ОПГ, похищавших людей для кредитов в Акмолинской области

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области продолжается рассмотрение громкого уголовного дела организованной преступной группы. Сегодня суд объявил о завершении судебного следствия и перешел к прению сторон. Первым в прениях выступил гособвинитель.

По восстановленной картине произошедшего, ОПГ была создана для систематического хищения денежных средств банков второго уровня и МФО путем оформления на третьих лиц невозвратных кредитов с последующей легализацией преступных доходов.

— Во втором полугодии 2019 года, располагая сведениями о действующих мошеннических схемах кредитования, члены группы разработали устойчивый механизм хищения денежных средств, предусматривающий использование социально-уязвимых граждан для оформления заведомо невозвратных кредитов, — отметил гособвинитель.

Организаторы разработали схему. Потерпевших регистрировали по определенным адресам в городах Астане и Алматы, формальное трудоустраивали в подконтрольные организации, перечисляли пенсионные взносы, устраняли ограничения и формировали положительные кредитные истории. В качестве заемщиков по большей части использовались лица без определенного места жительства, страдающие алкогольной либо наркотической зависимостью. Граждан путем обмана убеждали оформить кредиты. В отдельных случаях потерпевшие похищались, незаконно удерживались и принуждались к оформлению кредита.

Кроме того, организаторы распределяли обязанности между участниками ОПГ, сформировав отдельные функциональные звенья и региональные подгруппы. Первое звено, по словам прокуратуры, составляли действующие и бывшие работники банков и МФО, которые предоставляли сведения о требованиях и обеспечивали беспрепятственное оформление кредитов, привлекая отдельных банковских работников, не осведомленных о существовании организованной группы.

Второе звено обеспечивало снятие арестов, ограничений с потенциальных заемщиков. Третье звено, согласно гособвинению, составляли лица, незаконно получавшие персональные данные и сведения, которые подбирали потенциальных потерпевших, проверяли их кредитную способность и обеспечивали обналичивание денежных средств. Четвертое звено включало сеть региональных подгрупп, действовавших на территории городов Астаны, Алматы, Акмолинской, СКО, Алматинской и других областей. Их участники осуществляли поиск потерпевших, вводили в заблуждение, обеспечивали их доставку и размещение и сопровождали их при оформлении кредитов.

Руководство осуществляло несколько человек, они же координировали действия и распределяли доходы. В целях конспирации участники преступной группы были разделены на отдельные звенья и подгруппы, не осведомленные о полном составе организации.

Участники оформили кредиты на имя 177 граждан указанной категории. Согласно показаниям потерпевших, большая их часть проживала на улице, работала в наемных хозяйствах. Злоупотребляли алкоголем, вместе с участниками ОПГ распивали, в последующем оказывались в квартире, где их держали до шести месяцев, пока не начисляли пенсионные отчисления для дальнейшего оформления кредитов.

Один из руководителей ОПГ в своих показаниях отметил, что у него на обозрении была таблица с 35 ТОО, откуда производились пенсионные взносы лицам, на которые были оформлены кредиты. Согласно его ответам, указанные ТОО приобретались у различных лиц по объявлениям, а некоторые открывал он сам.

Как выяснилось, трое из подсудимых страдают психическими и поведенческими расстройствами в результате употребления алкоголя и нуждается в принудительном лечении. Гособвинение запросило руководителям ОПГ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 10 лет лишения свободы с конфискацией различного имущества. Остальным членам ОПГ путем частичного сложения наказаний — 8 лет лишения свободы. Нескольким — 6 лет 8 месяцев.

Адвокат потерпевших согласилась с гособвинителем, но в дополнение запросила по ст. 125 УК РК по 11 лет лишения свободы тем, кому вменяется эта статья. Также гособвинение предложило запретить фигурантам дела заниматься деятельностью, связанной с оформлением, выдачей и сопровождением займом и иных финансовых услуг, а также с деятельностью банковских и МФО сроком на 8 лет. С подсудимых предлагается также взыскать гражданские иски, в том числе и те, что заявили банки и МФО, пострадавшие от их действий.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.

После этого банки выступили с совместным заявлением, отметив, что не знают о причастности их сотрудников к ОПГ. Но после того, как Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала опровержение о непричастности сотрудников банков к ОПГ, прокуратура Акмолинской области заявила, что вся озвученная информация основана на конкретных материалах дела. Позже в прокуратуре раскрыли подробности по делу ОПГ в Акмолинской области.

Мы также рассказывали, как в Акмолинской области начался суд над ОПГ, и как велся допрос потерпевших.