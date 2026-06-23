Вход по ЭЦП и SMS: казахстанцам усилили защиту личных кабинетов

Национальный удостоверяющий центр РК усилил защиту личного кабинета с помощью двухфакторной аутентификации. Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии», передает агентство Kazinform.

— Теперь для входа в личный кабинет пользователям необходимо не только использовать электронную цифровую подпись и пароль к ключу, но и пройти дополнительную проверку личности. Подтверждение можно выполнить с помощью одноразового SMS-кода, отправленного на номер, зарегистрированный в Базе мобильных граждан, либо через код из цифрового документа «Удостоверение личности» в мобильном приложении eGov Mobile, — говорится в сообщении АО «НИТ».

Также отмечается, что указанный механизм не применяется в отношении нерезидентов Республики Казахстан в связи с отсутствием зарегистрированного номера телефона в Базе мобильных граждан РК.

— Дополнительный этап проверки направлен на повышение уровня безопасности и защиту учетных записей пользователей от несанкционированного доступа, — добавили в АО «НИТ».

Ранее эксперт рассказал о защите персональных данных граждан и о том, как избежать рисков мошенничества.