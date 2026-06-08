Что делать при утечке персональных данных – совет юриста

Внимание казахстанского общества вновь обратилось к вопросу безопасности персональных данных. В программе «Бүгін LIVE» телеканала Jibek Joly кандидат юридических наук, профессор Серик Акылбай рассказал о защите персональных данных граждан и о том, как избежать рисков мошенничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил эксперт, в Казахстане имеется законодательство о защите персональных данных, но еще не все вопросы в этой сфере решены.

Фото: кадр из видео

— В Конституции точно прописана неприкосновенность личной жизни каждого гражданина. Был принят и специальный закон. Но, несмотря на это, утечки данных граждан не прекращаются. Самая главная проблема — вопрос ответственности. Общество не получает полного ответа на вопрос, кто конкретно отвечает за сохранность информации, — говорит С. Акылбай.

По его словам, похищенные данные, в большинстве случаев, используется в мошеннических схемах. В настоящее время участились случаи, когда с казахстанцами связываются из-за рубежа, называют его имя, адрес или другие личные сведения, и входят к ним в доверие.

— Персональные данные просто так не похищаются. Их используют в определенных целях. В некоторых случаях стараются добраться до банковских счетов. Поэтому, каждый гражданин должен понимать, кому и с какой целью он предоставляет свои сведения, — сказал эксперт.

По его мнению, многие граждане предоставляют любому, кто спросит, свой ИИН, номер телефона или паспортные данные. Эта информация потом может попасть к мошенникам.

— Мы должны повышать свою правовую культуру. Каждый должен знать свои права. В случае, когда необоснованно требуют ИИН и другие персональные данные, нужно спрашивать о причинах. Чем осторожнее будут граждане, тем больше возможности предотвратить такие риски, — отметил юрист.

Напомним, пресс-служба департамента полиции области Жетысу сообщила, что сотрудники одного из коллекторских агентств незаконно пользовались специализированной информационной системой, содержащей персональные данные порядка 16 миллионов граждан Казахстана.

Представитель прокуратуры области Жетысу Адай Кутымов сообщил, что по факту утечки персональных данных продолжаются следственные действия.

Фото: кадр из видео

— Ведутся следственные действия. В настоящее время назначены судебные экспертизы, результаты будут объявлены позднее. В рамках следствия рассматривается ответственность четырех лиц, — уточнил А.Кутымов.

По мнению экспертов, в период ускоренного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта безопасность персональных данных обретает еще большую важность. Поэтому основными методами защиты остаются недоверие к сомнительным звонкам, непредоставление персональных данных чужим людям и, в случае незаконных действий, обращение в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что 32-летний житель Кызылорды совершил мошенничество с помощью социальной сети Instagram.