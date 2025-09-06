РУ
    14:51, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Германии ввели в строй самый быстрый суперкомпьютер Европы

    5 сентября в немецком городе Юлих состоялось открытие самого быстрого суперкомпьютера Европы. Новая система Jupiter призвана дать мощный импульс развитию искусственного интеллекта, моделированию и анализу больших массивов данных, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: кадр из видео

    По данным Исследовательского центра в Юлихе, это первый в Европе компьютер с производительностью более 1 трлн операций в секунду, что сопоставимо с мощностью примерно 1 млн современных смартфонов. Комплекс Jupiter занимает площадь более 2300 квадратных метров и состоит примерно из 50 модулей-контейнеров. В настоящее время он является четвертым по скорости суперкомпьютером в мире.

    На церемонии открытия присутствовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst).

    Суперкомпьютер экзаскейл-класса предназначен для научных и промышленных проектов, требующих предельной вычислительной мощности.

    — Искусственный интеллект — больше всего, что изменяло нашу страну за последние десятилетия, — отметил Вюст.

    Гульжан Тасмаганбетова
