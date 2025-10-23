РУ
    17:22, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Въезд в аэропорт Алматы временно закроют с одной из сторон

    В Алматы временно ограничен въезд и выезд на территорию международного аэропорта со стороны улицы Ахметова, передает агентство Kazinform.

    аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, с 23 октября движение со стороны гостиницы «Аксункар» перекрыто в связи с проведением ремонтных работ по дренажной системе и укладкой нового асфальта перед подъемом на пандус.

    — Въезд и выезд со стороны улицы Ахметова будут временно закрыты до 00:00 часов 25 октября. После завершения ремонтных работ въезд и выезд со стороны гостиницы «Аксункар» будут снова доступны для эксплуатации, — уточнили в сообщении.

    Пассажирам и встречающим рекомендуется заранее планировать маршрут в аэропорт с учетом временных ограничений.

    Ранее сообщалось, что до 2029 года в развитие международного аэропорта Алматы за счет частных инвестиций планируется вложить более 360 миллионов долларов США. Средства будут направлены на модернизацию внутренних терминалов, строительство современной гостиницы, многоуровневого паркинга и реконструкцию взлетно-посадочной полосы. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
