Въезд в аэропорт Алматы изменится из-за реконструкции входной группы

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в рамках проекта предусмотрено обновление арочной конструкции входа и проведение сопутствующих улучшений.

Проект будет реализован в два этапа и продлится в общей сложности пять месяцев. Первый этап, начавшийся сегодня, продлится 2,5 месяца. После его завершения стартует второй этап, рассчитанный на аналогичный срок.

На время первого этапа пассажирам будут доступны три въезда и три выезда, тогда как пять выездов временно закроют. При этом движение организуют по альтернативным маршрутам, что позволит обеспечить беспрепятственный доступ транспорта к терминалам.

Фото: аэропорт Алматы

Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании маршрута в аэропорт и по возможности приезжать заранее.

— Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать возможные неудобства, и просим вас обращать внимание на временную навигацию на территории аэропорта. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, — обратились в аэропорту.

Ранее сообщалось о возобновлении заезда общественного транспорта на территорию международного аэропорта Алматы.