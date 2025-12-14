РУ
    Въезд в аэропорт Алматы изменится из-за реконструкции входной группы

    С 13 декабря в аэропорту Алматы стартовал проект по реконструкции главной входной группы со стороны улицы Майлина, передает агентство Kazinform.

    Аэропорт Алматы Алматы әуежайы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в рамках проекта предусмотрено обновление арочной конструкции входа и проведение сопутствующих улучшений.

    Проект будет реализован в два этапа и продлится в общей сложности пять месяцев. Первый этап, начавшийся сегодня, продлится 2,5 месяца. После его завершения стартует второй этап, рассчитанный на аналогичный срок.

    На время первого этапа пассажирам будут доступны три въезда и три выезда, тогда как пять выездов временно закроют. При этом движение организуют по альтернативным маршрутам, что позволит обеспечить беспрепятственный доступ транспорта к терминалам.

    Въезд в аэропорт Алматы изменится из-за реконструкции входной группы
    Фото: аэропорт Алматы

    Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании маршрута в аэропорт и по возможности приезжать заранее.

    — Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать возможные неудобства, и просим вас обращать внимание на временную навигацию на территории аэропорта. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, — обратились в аэропорту.

    Ранее сообщалось о возобновлении заезда общественного транспорта на территорию международного аэропорта Алматы. 

