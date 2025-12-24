Вейпы на 400 млн тенге: ОПГ ликвидировали в Павлодарской области

Сбыт продукции осуществлялся посредством трех онлайн-магазинов в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки. Изъято из незаконного оборота свыше 53 тыс. единиц продукции стоимостью свыше 400 млн тенге.

Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты. Основными потребителями вейпов являлись школьники и студенты.

С санкции суда наложен арест на три автомашины, приобретенные на преступные доходы («Toyota Land Cruiser», «Toyota Highlander», «Chevrolet Camaro»). Четверо подозреваемых помещены под стражу.

Напомним, Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения» от 19.04.2024 г. установлен запрет на продажу, распространение, ввоз и производство электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

