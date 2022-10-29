Ветрозависимые, или как подняться над суетой – интервью с дельтапланеристом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У инженера-физика и горного инженера-электромеханика Суюндыка Досжанова, есть особенная любовь - к небу. Вот уже 40 лет он занимается дельтапланеризмом. О его хобби, которое отнимает все его отпускные и выходные дни, стремлении к полетам и своих ощущениях на земле и в небе он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Суюндыку Досжанову 55 лет. 17 лет он работает в космической отрасли, возглавляет управление спутниковой навигации департамента пространственных данных АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Гордится тем, что имеет непосредственное отношение к созданию наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации Казахстана.

- Суюндык Хакимович, когда появилось Ваше увлечение планеризмом, кто или что повлияло?

- Родом я из города горняков и энергетиков Экибастуза в Павлодарской области. В 13-летнем возрасте я знал, что дельтаплан это какой-то летательный аппарат, но что он из себя представляет, не имел понятия. По телевизору видел полеты на дельтаплане, и в журнале «Моделист конструктор» встречал чертеж дельтаплана.

Поэтому, увидев надпись над входом в подвальное помещение «Дельтапланерный клуб» в своем районе, зашел туда. Мне сказали, что дельтапланеризм - технический вид спорта, заниматься им можно по достижении 16 лет и посоветовали прийти через три года.

В пятнадцать лет я вновь пришел в этот клуб и уже настойчиво просил принять меня в секцию. Выслушав мои доводы, мне дали отпечатанную на печатной машинке самодельную брошюру на 15-20 листов. Это оказался сборник летных происшествий на дельтапланах, произошедших в мире с летальным исходом или серьезными травмами. Я прочитал, и меня спросили, хочу ли я по-прежнему заниматься дельтапланеризмом. Я ответил утвердительно, и меня взяли в команду.

Моей радости не было предела, когда впервые меня позвали с собой. Я представлял, что сразу начнутся парящие полеты прямо с вершины, но оказалось не так. Все началось с упражнения №1 - сборка дельтаплана. Рассказывали и показывали, из каких материалов состоит дельтаплан, как называется каждая из них, для чего нужно то или иное приспособление. После этого показали, как правильно держать аппарат на старте, какой задавать угол атаки, как устранять крены. В первый выезд полетов не было. Были пробежки с дельтапланом по практически горизонтальной поверхности. Отрабатывались все те же навыки не менять угол атаки при разбеге (не задирать нос аппарата), устранение кренов, интенсивный разгон. Нас, новичков, было человек 5-6, учебный дельтаплан всего один. Инструктор внимательно следил за каждым из нас, говорил какие у кого ошибки, как их устранять. По мере приобретения устойчивых навыков мы поднимались все выше и выше. Вначале на высоту 5 метров, затем 10, следом 15. Подлеты были по 4-6 секунд, тогда это казалось целой вечностью. В этих состязаниях часто я оказывался лидером из-за того, что у меня был маленький вес.

- И каковы были ощущения первого полета?

- Мне очень хорошо запомнился этот полет. Мы выехали в Баянаул в 140 км от Экибастуза. Там гора, на которой летали, имела промежуточную высоту старта 130 метров, а сама вершина 220 м. Как и прежде, начали пробежки с небольшой высоты, но всегда хотелось подняться выше и выше. И вот постепенно, с разрешения инструктора, я поднялся на высоту около 30 метров. Приготовился и стартовал. В этот момент подул встречный ветер и меня начало поднимать в динамическом потоке вверх. Подо мной оказалось 10-12 метров высоты, я изо всех сил зажал ручку, чтобы спуститься, но меня продолжало поднимать. На такой высоте я оказался впервые. Если честно, испытал смешанные чувства, с одной стороны страх, с другой - дикий восторг! Наверное тогда я понял, что значит по- настоящему парить. Как птица, самостоятельно, без мотора. Я улетел далеко по прямой, ведь еще толком галсы (повороты) не умел делать. Когда приземлился, подумал, зачем зажимал ручку, надо было приотдать, чтоб взлететь еще выше. В тот выезд совершить второй такой полет так и не удалось. Таких благоприятных факторов больше не сложилось, но ощущение этого полета помню как сейчас.

- Кто были вашими первыми учителями, инструкторами?

- Руководителем Экибастузского дельтапланерного клуба был Зыков Александр Андреевич. В первое время он руководил клубом на общественных началах, позже, когда была создана Авиационно-техническая школа, стал ее штатным руководителем. На тот момент это была одна из лучших авиационно-технических школ в Казахстане по своей оснащенности и техническому вооружению. АТШ имела 4 легкомоторных самолета «Авиатика», 2 мотодельтаплана, значительное количество дельтапланов, 5 из которых были заводской постройки, грузовой вездеходный транспорт «Колхида» для выезда на полеты и заезда на гору. Имелся станочный парк: токарный, сверлильный, фрезерный станки и прочее оборудование. Была производственная база с боксами, учебными классами и другими помещениями. Инструктором был первый чемпион Казахстана по дельтапланерному спорту Агилов Фагил, который заложил первые навыки парящего полета, как и Зыков А.А., который тоже принимал активное участие в обучении молодежи. Всегда помогали советом и собственным примером старшие товарищи-спортсмены, имевшие больший опыт и навыки - Калмыков Леонид, Власов Игорь.

Позже, во время обучения в Томском государственном университете, я продолжал заниматься любимым спортом. Именно там я «пересел» с учебного дельтаплана на спортивный и получил второй, а затем и первый спортивный разряд. Помогли мне в этом руководитель федерации дельтапланерного спорта Антипов Евгений Петрович, член сборной РСФСР Сутягин Александр, руководитель дельтаклуба «Орион» Пустынников Сергей.

- Сколько всего полетов совершили, в чем разница ощущений первого и последующих полетов?

- Если посмотреть в летную книжку, которую веду с 1984 года, то количество полетов перевалило за тысячу, общий налет тоже более 1000 часов. Если на этапе обучения преобладало количество, к примеру, за летный день мог совершить с десяток непродолжительных полетов с общим временем 15-20 минут, то теперь в день совершается один полет продолжительностью от 2 до 5 часов. Количество перешло в качество. Хотя, глядя на пилотов той же Алматы, я летаю мало. К сожалению, разные природные и погодные условия. Когда я пару лет жил в Алматы, то это были самые замечательные, насыщенные в плане полетов годы. По возможности каждую субботу-воскресенье с единомышленниками выезжал на гору Ушконыр, что в 50 км от Алматы. Высота старта расположена на отметке почти 1000 м от подножия.

Сейчас каждый год езжу туда на соревнования, которые проходят в июле-августе. Обычно проводятся сразу чемпионат Казахстана и открытый кубок Евразии, на который съезжаются пилоты из ближнего, а порой и дальнего зарубежья.

Если сказать, что для меня каждый полет как в первый раз, то это будет неправда. Конечно, сейчас больше уверенности, больше знаний, больше опыта. Но после продолжительного перерыва, например, при открытии летного сезона, после «зимней спячки» испытываешь легкую неуверенность. Но стоит взлететь и все мигом проходит. Кстати бывают моменты, когда в воздухе очень неспокойно, турбулентно, когда дельтаплан кидает как пушинку. Тут же вспоминаешь все косяки, недоделки на подвесной системе, на аппарате. Хочется поскорее сесть на землю и ощутить под ногами твердую поверхность.

- Вы летаете и на дельтаплане, и параплане - в чем разница? Сами их собираете, сколько стоит оборудование?

- Вот уже пару лет, как я увлекся парапланеризмом. Прошел первоначальное обучение в Алматы у опытного инструктора Евгения Орешкина. После этого приобрел собственное оборудование (крыло, подвесную систему, спасательный парашют) и теперь летаю самостоятельно. При благоприятных условиях выезжаю в Степногорск к местным парапланеристам на буксировочные полеты. Это когда тебя затягивают специально оборудованной машиной на веревочном тросе на высоту 500-700 метров, после чего ты отцепляешься от троса и продолжаешь парящий полет. Порой такой полет длится 1-2 часа.

Разница между дельтапланом и парапланом существенная, хотя аэродинамические законы одни и те же. Дельтаплан представляет собой жесткую, металлическую конструкцию, на которую натянут парус. Параплан состоит из паруса и строп. В нем отсутствуют металлические детали, задающие профиль крылу. Непосвященные люди иногда путают его с парашютом.

Ветровой диапазон у этих летательных аппаратов разный и скорость полета тоже. Лично для меня они отлично дополняют друг друга. При слабом ветре можно летать на параплане, при умеренном на параплане и дельтаплане, а при ветре свыше 8 до 15 м/с на дельтаплане.

В зимний период в северном регионе обычно не летают и поэтому, чтобы восполнить пробел я занялся сноукайтингом. На горных лыжах качусь вслед за парусом по степным просторам и замерзшим, занесенным снегом озерам. Это молодой, но энергично развивающийся вид спорта. Для меня это активный отдых на природе, на свежем воздухе. Все три вида спорта связаны с воздушной стихией, с ветром. Мы себя так и называем «ветрозависимые»!

В былые времена практически все дельтапланы были клубных построек. Тогда находили дюралюминиевые трубы нужного диаметра, самостоятельно вытачивали необходимые узлы, шили паруса. Также самостоятельно изготавливали подвесную систему.

В настоящий момент все это в прошлом. Практически все используют готовые дельтапланы. Среди пилотов СНГ очень популярны дельтапланы фирмы Аэрос (Украина) которые по своим летным характеристикам соответствуют мировому уровню, но при этом дешевле зарубежных аналогов. Приобрести спортивный дельтаплан бывший в употреблении, но в хорошем состоянии можно за 1,5-2 тыс евро.

- Какие достижения у вас в дельтапланеризме? Где приходилось летать?

- Этим увлекательным видом спорта я занимаюсь уже 40 лет. Имею спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Из личных рекордов: по дальности полета чуть более 100 км, по продолжительности полета 5 часов, по набору высоты 4150 метров.

Живя в Экибастузе, часто летал на угольных отвалах. Довелось полетать на Алтае, на Урале, в Тыве, в Кыргызстане. Если рассматривать Казахстан, то конечно, много раз в Алматы на горе Ушконыр, в Талдыкоргане близ поселков Текели и Коксу, в Усть-Каменогорске, в Большенарыме (ВКО).

- Что дает это хобби Вам, как инженеру?

- Когда приходилось собирать аппараты самостоятельно, я научился пользоваться различным электрооборудованием, работать на станках, держать в руках инструменты, шить на швейной машинке. Познал много житейских хитростей при работе с металлом, тканью. При выездах на полеты часто приходилось жить в палатках, разводить костры, ориентироваться на местности.

Что касается непосредственно моей работы, то она тоже связана с небом, космосом. Мне довелось в составе коллег-единомышленников полностью реализовать проект «Создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан» от эскизного проекта до сдачи в эксплуатацию и в дальнейшем обслуживать ее. В настоящий момент специалисты нашего управления занимаются «привязкой» космических снимков к системе координат. Уже определено более 30 000 наземных контрольных точек по всей территории Казахстана.

- И все-таки, видимо, Вы мечтали стать летчиком?

- Да, я теперь это четко понимаю. И если бы меня спросили, хотел бы что-то изменить в своей жизни, то да, я бы сразу пошел в летчики.

- А как семья относится к Вашему увлечению, ведь оно отнимает очень много времени?

- У нас дружная семья. Жена Диана также работает в космической сфере, у нее тоже есть хобби, много лет занимается настольным теннисом. Не раз получала звание первой ракетки среди работниц предприятий Казкосмоса. Оба сына уже взрослые, студенты. К счастью, моя семья поддерживает меня, хотя ни супруга, ни сыновья не летают. Они с пониманием относятся к тому, что я рано утром выезжаю на полеты, а возвращаюсь поздно вечером. Например, чтобы полетать, живя в Астане, порой приходится проезжать 130-200 км в одну сторону. На сборы или соревнования всегда езжу на своей машине, а это 1200 км и более. В такие моменты я пропадаю из дома на 3-4 недели. Раньше сыновья часто выезжали со мной на соревнования в Алматы, сейчас повзрослели, появились свои интересы.

- Что посоветуете тем, кто хочет осуществить мечту летать не во сне, а наяву?

- Думаю, первым делом прийти в летную школу. Летают и юноши, и девушки. Научиться летать на дельтаплане и параплане можно, и лучше всего в Алматы, в горной местности. Также научиться летать на параплане можно в Талдыкоргане или в Степногорске, а на дельтаплане можно учиться у меня в Астане. Но, правда, занятия здесь не регулярные, так как условия не совсем подходящие, а погода весьма капризная. Зато ощущение парения в небе как птицы, чувства преодоления над суетой, вид земной красоты и понимания ценности жизни того стоят!